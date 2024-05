Désormais entraîneur du club qatari d'Al-Duhail SC, Christophe Galtier est revenu sur son expérience du côté du Paris Saint-Germain lors d'un entretien accordé à L'Équipe. Une saison où le technicien de 57 ans avait notamment dû composer avec plusieurs stars dans son effectif, telles que Lionel Messi, Kyl ian Mbappé ou encore Neymar. Au cours de cet échange, le coach français en a d'ailleurs dit plus sur sa relation avec ces derniers, assurant notamment que le «management est différent».

«Les échanges se font dans un bureau, en tête-à-tête. Ils sont très individuels.

Avec ce profil de joueurs hors norme, la moindre réaction, le moindre regard, un sourire déplacé, un clin d'oeil ou un geste prend des proportions internationales, mondiales», a tout d'abord lancé Galtier avant d'exemplifier ses propos.

«Un exemple: lors de notre premier match de Ligue des Champions devant la Juve (2-1, le 6 septembre 2022), on gagne et je sens qu'il faut sortir Léo Messi en fin de match, non pas pour améliorer qui ou quoi que ce soit, mais pour le protéger sur le plan physique.

Ce choix me paraissait cohérent. Après le match, tout le monde m'a informé que c'était la première fois que Messi sortait dans un match de Ligue des Champions (avec le PSG). C'est là que tu prends conscience et que ça te confirme que tu entraînes des joueurs qui sont beaucoup plus que des joueurs.»