Le nouveau coach de l'USM Alger, Juan Carlos Garrido, qui aborde la deuxième semaine de sa mission avec l'équipe devrait bien savoir le fardeau que lui a laissé le coach démissionnaire des Rouge et Noir, Abdelhak Benchikha, avec les deux titres africains dont il a été l'un des principaux artisans. En effet, il y a trois semaines, Benchikha a quitté l'USMA en démissionnant et en laissant l'équipe à la dernière place du classement, mais avec, toutefois, deux matchs en retard.

Sortir la tête de l'eau, le premier défi de Garrido

Ceci dit, aujourd'hui, le coach Juan Carlos Garrido doit donc tenter de rester sur cette même dynamique des bons résultats du club, notamment en coupe d'Afrique pour vite marquer son territoire et satisfaire les très exigeants fans des Rouge et Noir. Ayant succédé à Benchikha, Garrido a été qualifié par la direction technique nationale (DTN) de la FAF et, également, de la LFP qui lui a accordé une licence. Ce qui veut dire que le coach espagnol, sera bel et bien sur le banc de l'USMA, dès le premier match de la reprise des compétitions.

Après une semaine de travail avec son groupe, le coach Garrido se déclare d'ailleurs bien «satisfait» des «énormes potentialités dont jouit le groupe», selon ses propres termes. «Pour ma première semaine, j'ai constaté que les joueurs travaillent d'arrache-pied», a-t-il déclaré, avant d'ajouter: «Franchement, je travaille dans un grand club et avec un groupe qui jouit d'énormes potentialités.»

La discipline, son cheval de bataille

Pour redresser la barre en championnat où l'USM Alger est mal lotie, le coach Garrido semble détenir sa recette et son plan de bataille. À ce sujet, le driver espagnol: «Maintenant, on a pour ambition de continuer à progresser avec sérieux et discipline. À cet effet, j'ai beaucoup insisté sur la discipline lors de ma première semaine de travail. J'ai vu des joueurs bien appliqués, c'est un facteur positif et très important pour la réussite de mon travail.»

La trêve forcée tombe à point nommé

L'entraîneur Juan Carlos Garrido est conscient de la difficulté de la mission qui l'attend dès les prochains jours dans un club où les résultats parfois ne suffisent pas pour des supporters férus de beau jeu.

Face à cette donne, Garrido déclare: «De mon côté, j'essaye de profiter de la trêve afin de bien préparer l'équipe en prévision de la suite du parcours. J'axe beaucoup sur l'aspect technico-commercial aux entraînements pour parfaire les automatismes et les principes de jeu que j'essaye de mettre en place.»

Un journée de repos aux joueurs

C'est dimanche dernier que le coach de l'USMA a achevé la deuxième partie de sa préparation, terminé par la programmation d'un match d‘application entre les joueurs, et ce, en dépit de l'absence de plusieurs joueurs blessés. Par ailleurs, après six jours de travail, Garrido a accordé aux joueurs une journée de repos.

La reprise des entraînements est prévue cet après-midi au stade Omar Hamadi de Bologhine, à partir de 17h00.