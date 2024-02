Après avoir assuré la qualification pour les 16es de finale de la coupe d'Algérie en battant l'IR Boukhedra à Annaba, Houcine Dehiri et ses coéquipiers de l'USM Alger, préparent depuis mardi, leur match choc face au Paradou AC, prévu ce samedi.

Cette rencontre compte pour la 15e journée de la Ligue 1 Mobilis du football professionnel. Les deux équipes sont à la recherche des points pour améliorer leur position respective au classement de la Ligue 1.

Ce match est d'importance pour les deux équipes au vu de l'enjeu, d'abord de la victoire, et également pour distancer son adversaire du jour. D'autant qu'une victoire, si victoire, il y aurait, distancerait son concurrent dans cette position de 3e du podium du classement de l'élite. Quant à un match nul, il n'est pas envisagé par les deux formations.

Une 9e victoire en point de mire

Et c'est ce qui constitue d'ailleurs, l'enjeu de cette partie qui s'annonce d'ores et déjà, palpitante à suivre et, surtout, indécise dans son résultat final.

Pour le coach de l'USMA, Juan Carlos Garrido, il veut que ses joueurs s'imposent pour enregistrer leur 9e victoire de la saison (toutes compétitions confondues). Pour le Paradou AC, ce serait la 8e victoire en cas de succès. Ceci dit, il y a lieu de remarquer que les Rouge et Noir restent sur six victoires consécutives et ils tenteront de maintenir cette dynamique pour une septième victoire consécutive. Par ailleurs, le coach Garrido a bien réalisé un bon marché durant ce mercato d'hiver en réussissant à enregistrer la venue de quatre nouveaux joueurs. Il s'agit d'Ateba, Bellatreche, Boukhenchouche et Bouzida. Par contre, il s'est séparé de quatre autres joueurs à savoir: Benkhelifa, Bouchouareb, Fettouhi et Toual. Par ailleurs, et en matière d'objectifs, l'entraîneur de l'USM Alger veut également aller avec ses joueurs, le plus loin possible en coupe d'Algérie après avoir gagné face à l'IR Boukhadra d'Annaba, avant de rencontrer au prochain tour, l'équipe du MB Rouisset, club de la Division 3.

Sur la lancée, la coupe de la CAF

Enfin, le coach de l'USM Alger, veut également aller le plus loin possible en coupe de la CAF, dont l'USMA est détentrice du trophée.

D'ailleurs, et pour rappel, dans cette compétition continentale, l'USMA a déjà réalisé, jusque-là, un sans-faute, avant de rencontrer Al Ahly du Caire prochainement.

En effet, dans leur groupe où on retrouve Al Hilal de Benghazi, Modern Future d'Égypte et Supersport d'Afrique du Sud, les Algérois occupent la première place avec un total de 10 points, assurant ainsi, leur qualification au prochain tour, deux journées avant la fin de cette phase des poules. À noter que les Rouge et Noir doivent rencontrer Al Hilal le 25 du mois en cours, puis, Supersport le 3 mars prochain pour défendre son titre dans cette coupe de la CAF. Pour les Usmistes, c'est la priorité des priorités en matière d'objectifs de la saison en cours.