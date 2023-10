Remarqué pour ses décisions contestées par plusieurs observateurs, l’arbitre gambien Bakary Gassama ne fera pas partie des 32 arbitres présélectionnés par la Confédération africaine de football (CAF) en vue de la coupe d’Afrique des nations (CAN) 2024. L’annonce a été officialisée ce week-end par l’instance dirigeante du football africain qui a dévoilé la liste des 32 arbitres présélectionnés pour la 34e édition de la plus prestigieuse des compétitions africaines. Il convient de rappeler que Bakary Gassama avait créé une vive polémique lors du match retour des barrages du Mondial 2022, remporté à la dernière minute par le Cameroun face à l’Algérie (1-2), le 29 mars 2022 à Blida. L’homme en noir est notamment accusé par la Fédération algérienne de football d’avoir favorisé les Lions indomptables. Cette dernière a, notamment saisi la FIFA pour faire rejouer la rencontre, mais l’instance mondiale a ignoré la requête algérienne. Alors que la question concernant la présence de Gassama en Côte d’Ivoire tracassait les fans du ballon rond, la CAF a ainsi mis fin au suspense en préférant ne pas faire appel aux services de l’arbitre gambien au pays des Éléphants. Il convient de noter également que parmi les six arbitres africains présents à la Coupe du monde 2022, seul l’Algérien Mustapha Ghorbal a été retenu pour officier lors des matchs de la CAN 2024. Les célèbres sifflets africains tels que le Sud-Africain Victor Gomes, qui avait dirigé la dernière finale de la CAN, le Zambien Janny Sikazwe, le Sénégalais Maguette Ndiaye et la Rwandaise Salima Mukansanga n’ont curieusement pas été sélectionnés pour la coupe d’Afrique des nations. Enfin, à signaler que du côté algérien, en plus de Ghorbal, nous avons Lahlou Benbrahem, Gamouh Youcef comme arbitres centraux et deux assistants, en l’occurrence Abbès Akram Zerhouni et Mokhtar Gourari.