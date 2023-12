Il est incontestablement l'un des meilleurs joueurs dans son poste à l'heure actuelle, le latéral gauche algérien de Hatayspor, Faouzi Ghoulam, revient très fort à la compétition. Longtemps blessé, l'ancien joueur de Naples SSC, retrouve une meilleure forme en Turquie. Comme indiqué sur ces colonnes, il y a de cela plusieurs jours, Faouzi est officiellement revenu dans les plans du sélectionneur national, Djamel Belmadi. Ce dernier, soucieux de ne pas être pris de court, dans ce registre bien précis de sa défense, lui a adressé une convocation pour se tenir prêt à jouer la prochaine coupe d'Afrique des nations prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire.

Larouci n'a pas de temps de jeu

Après avoir pensé que l'arrivée de Yasser Larouci, le mois d'octobre passé, était la meilleure solution pour remédier à une quelconque défaillance durant la CAN du latéral gauche de Wolverhampton Wanders FC, Rayan Aït-Nouri, l'entraîneur, Djamel Belmadi a dû constater comme tout le monde d'ailleurs, que cette alternative ne tenait pas la route, en raison du manque cruel de temps de jeu de Larouci avec son club. L'ex- joueur de Liverpool FC est sorti des plans du sélectionneur national à cause de sa situation inchangée depuis 9 matchs. En effet, Yasser ne comptabilise aucune minute avec Sheffiled United, depuis maintenant deux mois pratiquement et semble s'éloigner de la liste définitive de la sélection, appelée à jouer la CAN2024 en Côte d'Ivoire. Convaincu que son manque de compétition le rendait inéligible pour prétendre jouer et soutenir le rythme d'une compétition aussi relevée qu'une phase finale de coupe d'Afrique des nations, Belmadi a donc décidé de faire appel à Faouzi Ghoulam.

Hadjam très court pour y prétendre

L'entraîneur national, Djamel Belmadi, dispose de deux autres options fiables, à même de lui permettre de trouver un bon concurrent au défenseur latéral gauche de Wolverhampton Rayan Aït-Nouri, devenu un élément incontournable en sélection. La première serait celle du joueur du FC Nantes Atlantique Juan Hadjam. Seulement, ce dernier, même s'il a montré un engagement sans faille à la sélection, se contente de quelques minutes grappillées avec son équipe, mais il ne compte que 59 minutes de temps de jeu depuis l'entame de la saison. Bien faible pour pouvoir convaincre Belmadi. C'est complètement le contraire de l'autre alternative qui se profile, à savoir Faouzi Ghoulam. En effet, le joueur formé à l'AS Saint-Étienne, fort de son expérience dans ce genre de tournoi, avec ses 3 phases finales de coupe d'Afrique disputées avec l'Algérie (2013, 2015 et 2017), joue de manière régulière et montre cette année un niveau constant dans son rendement. L'Algérien qui a bien récupéré de sa petite gêne ressentie à la cuisse, il y a quelques jours, a joué 11 matchs en Super Ligue turque, avec à la clé 1 but marqué et 1 passe décisive délivrée avec Hatayspor.

Belmadi ne lui a jamais tenu rancune

Absent de la sélection depuis 2017, Faouzi Ghoulam qui ne compte certes aucune sélection sous l'ère Belmadi, n'a jamais été blacklisté par le sélectionneur comme rapporté par certains médias. Le driver des Verts l'avait d'ailleurs confirmé lors de l'une de ses conférences de presse après la CAN en affirmant «Je n'ai aucun problème personnel avec Ghoulam pour ne pas le convoquer, si je fais un choix c'est pour l'Équipe nationale. Je ne veux faire de tort à personne», avait-il dit à propos d'un éventuel retour de Ghoulam. À présent que c'est fait, avec cette convocation reçue, hier, Faouzi est redevenu donc sélectionnable et peut même envisager d'être retenu dans la liste finale de Belmadi, compte tenu de la situation sportive peu reluisante de ses concurrents.