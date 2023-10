Absent, notamment pour causes de blessures répétitives, de la sélection nationale depuis maintenant 6 longues années, le défenseur latéral gauche Fawzi Ghoulam (Hatayaspor-Turquie), réalise un retour remarquable avec son club. Ce qui lui ouvre de nouveau les portes de la sélection, d'autant plus que l'entraîneur national, Djamel Belmadi, a toujours insisté sur le fait que pour postuler à une place au sein des Verts, les joueurs doivent disposer d'un temps de jeu assez significatif au sein de leurs clubs respectifs. Ce qui est là, le cas de Ghoulam qui renaît en Turquie et qui semble avoir attiré l'égard de Belmadi. Ce dernier conscient des difficultés qu'il pourra rencontrer dans ce compartiment bien précis du jeu, surtout avec la reconversion de Ramy Bensebaïni au poste d'arrière central gauche, la forme affichée par Hadjam (FC Nantes) et Larouci (Sheffield United) a décidé de suivre l'ancien Stéphanois, de plus en plus brillant avec son club. L'ancien joueur de Naples SSC qui a nié à travers un échange avec lui, ses intentions de mettre un terme à sa carrière internationale comme révélé par certains médias, vise une place parmi le groupe de Belmadi en prévision de la prochaine CAN, prévue en Côte d'Ivoire.

Des statistiques favorables

La prochaine échéance des Verts, avec ces deux matchs qui arrivent face à la Somalie et le Mozambique prévus le mois de novembre prochain, et comptant pour la première journée des qualifications à la prochaine Coupe du monde, se présente comme une aubaine pour Fawzi Ghoulam afin d'espérer un retour au moins dans la liste élargie, en Équipe nationale. Ghoulam annonce la couleur avec son club Hatayspor, en réalisant des prestations remarquables. Ce qu'il affiche comme statistique est vraiment extraordinaire, lorsqu'on sait que le défenseur latéral gauche de l'EN, à 32 ans, revient d'une grave blessure au genou qui l'avait privée de la sélection nationale depuis maintenant le mois de septembre 2017. Souvent présent avec son équipe depuis qu'il a signé à Hatayspor, Fawzi a inscrit deux buts pour un temps de jeu qui s'élève à 291 minutes.

L'expérience, l'autre atout de Fawzi

Mondialiste en 2014 au Brésil, sous l'ère Vahid Halilhodzic, Fawzi Ghoulam compte pas moins de 37 sélections chez les Verts de 2013 à 2017, avec 5 buts marqués et 7 passes décisives délivrées. Des statistiques d'attaquant en Équipe nationale qui viennent s'ajouter à sa longue expérience en club où il avait été pendant des mois considéré comme l'un des meilleurs arrière gauches en Europe avec Naples SSC. Un grand vécu, notamment en Ligue des Champions, en coupe d'Afrique (CAN 2013-CAN 2015-CAN 2017) et aussi en Coupe du monde 2014 au Brésil où il avait disputé des matchs importants comme ceux joués contre la Belgique et l'Allemagne en huitième de finale.

Un temps de jeu plus conséquent

Dans cette course pour une seconde place de doublure au poste d'arrière gauche en Équipe nationale, le défenseur de l'AS Saint-Étienne Fawzi Ghoulam semble aussi disposer d'une longueur d'avance sur ses principaux concurrents. Si pour le défenseur latéral de Wolverhampton FC Rayan Aït Nouri, les choses semblent déjà acquises pour une place avant la CAN 2024, il demeure que pour Juan Hadjam (FC Nantes) et Yasser Larouci (Sheffield United), le suspense est entier. À vrai dire, ces deux joueurs cités, ne cumulent pas un temps de jeu assez conséquent par rapport à Ghoulam qui comptabilise en Super Ligue turque avec le Hatayspor 5 matchs avec un but marqué, ce dimanche, face au Fenerbahcé au prix d'un magnifique coup franc du pied gauche. Hadjam pour sa part, ne compte que deux petites minutes en Ligue 1 française, depuis qu'il est sorti des plans de son entraîneur à Nantes, Pierre Aristouy. Enfin, pour Larouci, ses soucis ne sont pas encore dissipés avec son entraîneur. Le joueur de Sheffield n'a même pas été convoqué lors du dernier match joué face à Newcastle en Premier League et semble à présent en mal avec son club par rapport à sa participation à la prochaine CAN2024.