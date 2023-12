Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a également présenté, ses sincères condoléances à l'équipe de football du MC El Bayadh et à toute la famille sportive, suite à cet accident de la circulation, ayant fait des morts et des blessés dans les rangs de l'équipe d'El Bayadh. «Une triste nouvelle s'est abattue sur le sport algérien, suite à l'accident de la circulation, ayant fait des morts et des blessés dans les rangs de l'équipe de football du MC El Bayadh. Je présente mes sincères condoléances à la famille du club d'El Bayadh, priant Allah Tout-Puissant d'accorder aux défunts Sa Sainte Miséricorde, prêter patience et réconfort à leurs proches et d'accorder un prompt rétablissement aux blessés», a écrit Salah Goudjil dans son compte officiel sur les réseaux sociaux.

Boughali (président de l'APN): «C'est avec une profonde affliction que j'ai appris la nouvelle»

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a aussi tenu à présenter ses condoléances au club du MC El Bayadh et à la famille sportive en général, suite au renversement du bus de l'équipe qui était en route vers la wilaya de Tizi Ouzou. «C'est avec une profonde affliction que j'ai appris la nouvelle de l'accident du bus du club du MC El Bayadh, faisant des morts et des blessés, priant Dieu Tout-Puissant d'entourer les défunts de Sa Vaste Miséricorde et d'accorder un prompt rétablissement aux blessés», a écrit Brahim Boughali dans son compte officiel sur les réseaux sociaux et repris par l'APS.

Hammad (MJS): «C'est avec un coeur résigné que nous avons reçu la nouvelle»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad a fait de même en présentant ses condoléances à la suite de cet accident de la circulation qui a endeuillé l'ensemble de la famille sportive algérienne et plus partiellement la formation du MC El Bayadh. «C'est avec une grande tristesse et un coeur résigné devant la volonté de Dieu que nous avons reçu la nouvelle du décès du gardien de but Zakaria Bouziani et de l'entraîneur adjoint Khaled Meftah de l'équipe du Mouloudia d'El Bayadh. En cette douloureuse circonstance, on compatit avec les familles des victimes, ainsi que les membres de l'équipe du MC El Bayadh, en leur présentant nos sincères condoléances, priant Allah Le Tout-Puissant d'entourer les défunts de Sa Sainte Miséricorde, et de les accueillir en Son Vaste Paradis. Qu'Allah prête à leurs proches patience et réconfort», a indiqué le ministre dans un message, en souhaitant «un prompt rétablissement aux blessés».

Le geste de classe de la JSK

Les responsables de la JS Kabylie, dont l'équipe devait rencontrer le MCEB pour le compte de la 11e journée de la Ligue 1 professionnelle, ont, dès l'annonce de ce tragique accident, présenté leurs condoléances aux familles et aux responsables du MCEB, tout en annonçant, également, qu'ils offrent un bus à l'équipe d'El Bayadh. Les dirigeants kabyles ont aussi annoncé un don, sans en citer le montant, offert aux familles des victimes de ce terrible accident de la circulation qui a ôté la vie à deux membres de la délégation d'El Bayadh.