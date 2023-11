L'ancien coéquipier de Youcef Atal et Hichem Boudaoui à l'OGC Nice Amine Gouiri qui avait pour rappel, fait toutes ses classes en équipe de France jeune, (U16, U18, U19, U20 et U23), a décidé de rejoindre le groupe des Verts, le mois de septembre dernier. Le joueur formé à l'Olympique lyonnais, ne cache pas sa fierté d'endosser le maillot de la sélection de son pays d'origine «J'ai beaucoup réfléchi pendant l'été, avec mes agents, mes amis, mon entourage... J'ai pesé le pour et le contre et je suis arrivé à cette décision. Il y avait beaucoup de choses qui ont fait pencher la balance pour l'Algérie», a -t-il affirmé

«J'ai toujours aimé la passion des Algériens pour le football»

Amine Gouiri, rappelle que ce choix pour l'Algérie est loin d'être par défaut. Le buteur du stade rennais qui avait connu des joueurs internationaux algériens à Lyon et à Nice, se montre aussi très attaché à ses origines, algériennes bien entendu: «Ce sont mes origines, le pays de ma famille... C'est un pays que je connais bien puisque j'y suis allé régulièrement depuis que je suis tout petit. C'est aussi une sélection que j'ai beaucoup suivie, et j'ai toujours aimé cette passion qu'il y a pour le football. J'ai eu envie de représenter tout ça. Puis l'équipe nationale, c'est un truc de malade, ils te poussent dans tous les moments, dans les difficultés ou dans les victoires» reconnaît l'attaquant du Stade Rennais.

«Djamel m'a dit que j'allais être un joueur important...»

Comme tout le monde le sait, le sélectionneur national Djamel Belmadi a été pour beaucoup dans l'arrivée de plusieurs joueurs binationaux en équipe d'Algérie. Amine Gouiri qui avait joué son premier match avec les Verts le 12 octobre dernier contre le Cap Vert, reconnaît lui aussi que Belmadi, était pour beaucoup dans sa venue en équipe nationale «Cela a commencé à devenir très concret cet été, quand Djamel Belmadi, le sélectionneur, m'a appelé pour la première fois. À partir de ce coup de téléphone, j'ai vraiment commencé une réflexion plus poussée. Il m'a surtout parlé de son envie de me voir rejoindre l'équipe nationale. Il m'a dit que j'allais être un joueur important et que je devais venir. Il a essayé de me convaincre, mais toujours d'une manière très calme, très sereine, sans jamais me mettre la pression» conclu le nouvel attaquant Algérien.