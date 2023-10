Suite à la défaite de Rennes à domicile contre le Paris Saint-Germain (1-3) lors de la 8e journée de la Ligue 1, l’attaquant Amine Gouiri (23 ans) s’apprête à rejoindre sa nouvelle sélection, l’Algérie, avec une grande impatience. Le joueur franco-algérien, qui a récemment choisi de représenter les Fennecs, a exprimé sa fierté et son enthousiasme à l’idée de commencer cette nouvelle aventure. « Je suis très content, très fier. J’ai hâte de commencer et de voir mes nouveaux partenaires », a déclaré l’ancien joueur de Lyon au micro de Prime Vidéo. Gouiri semble enthousiaste à l’idée de porter les couleurs de l’Algérie et de jouer pour son équipe nationale. Lors du prochain rassemblement international, l’Algérie est prévue pour disputer des matchs amicaux contre le Cap-Vert et l’Égypte, les 12 et 16 octobre. Cette série de matchs amicaux sera une occasion pour Gouiri de s’intégrer davantage dans l’Équipe nationale et de montrer son talent. Notamment lors du match précédent de Rennes contre le PSG, Amine Gouiri a été le seul buteur de son équipe. Sur un centre précis de son coéquipier Blas, il a réussi à devancer le défenseur marocain Hakimi et à tromper le gardien italien Donnarumma d’une tête bien placée. Sa performance individuelle a montré son potentiel en tant qu’attaquant de qualité. En somme, Amine Gouiri, motivé par sa nouvelle aventure avec l’Équipe nationale algérienne, compte bien représenter fièrement les Fennecs. Sa performance et son but lors du dernier match de Rennes montrent qu’il est en forme et prêt à contribuer aux succès de son équipe, que ce soit en club ou en sélection nationale.