L’attaquant international algérien Amine Gouiri, est nominé parmi les six joueurs choisis pour le trophée Just Fontaine qui récompense le plus beau but de la saison 2023/2024 en Ligue 1 française. En effet, son but d’anthologie marqué contre le Paris Saint-Germain, sera en concurrence avec 6 autres joueurs. Il s’agit de Sony André Ayew (Le Havre), Lamine Camara (Metz), Kamory Doumbia (Brest), Amine Gouiri (Rennes), Téji Savanier (Montpellier) et Teddy Teuma (Reims).