Arrivés aux Jeux olympiques de Paris avec de grandes ambitions, les escrimeurs algériens engagés, hier, pour une place en quart de finale ont été sortis dès le premier tour avec un rendement jugé très moyen. Submergés par la pression, nos représentants n’ont pas évolué à leur véritable niveau, laissant ainsi échapper une belle chance de passer un accueil dans cette épreuve. Pourtant la préparation de ces athlètes a été à la hauteur de l’évènement eu égard aux moyens mis à leur disposition. Il faut dire que le tirage au sort ne les a pas épargnés, étant donné qu’ils ont hérité des meilleurs escrimeurs au monde.

C’est donc une déception totale que vient de subir l’escrime algérienne aux JO Paris 2024 tant cette entrée en lice de nos escrimeurs en individuel, a tourné au cauchemar!

Engagés hier matin, dans les épreuves du sabre et du fleuret, les 4 escrimeurs ont tous perdu leurs sorties dès le premier tour.

La talentueuse Saoussen Boudiaf, sur laquelle beaucoup d’espoirs étaient nourris pour décrocher une médaille, n’a pas fait le poids. Même constat pour Zohra Kehli et Salim Heroui qui n’ont pas pu élever leur niveau dans ces combats, lors de ces premiers tours de l’escrime. C’est donc une grosse désillusion de l’escrime algérienne lorsqu’on sait que le potentiel présent à Paris, avait bien les moyens intrinsèques de briller devant un public quasiment acquis à la cause de nos escrimeurs.