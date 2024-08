Pep Guardiola ne tarit pas d'éloges concernant Lamine Yamal. L'entraîneur espagnol a reconnu être complètement fan de son compatriote de 17 ans, venant même à la pêche aux nouvelles auprès de Rodri, coéquipier en sélection du prodige Yamal. «Lorsque Rodri revient de l'Équipe nationale, je lui pose toujours la question et il parle de lui en termes élogieux. Vous voyez, à cet âge, si vous jouez pour le Barça avec continuité et que vous allez ensuite en Équipe nationale pour jouer, c'est parce que vous êtes spécial. Si Xavi l'a fait débuter, c'est parce qu'il a vu quelque chose de différent des autres», a révélé Guardiola dans les colonnes de Sport. Le tacticien de 53 ans espère cependant pour Yamal qu'il parviendra à durer dans le temps.

Le football est un sport qui peut aller très vite et le Catalan le sait mieux que quiconque. «J'espère que lorsqu'il aura 25 ans, nous ne serons pas fatigués de lui, ce sont des choses qui arrivent.

Les attentes sont très élevées. Il y aura des baisses de performance, mais nous devons rester calmes. Son potentiel est spectaculaire. Il joue très bien, il est décisif.» Des mots qui devraient toucher Lamine Yamal, surtout lorsqu'on connaît l'importance que peut avoir Pep Guardiola dans le football moderne, en particulier du côté de Barcelone.