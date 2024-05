Erling Haaland a montré pourquoi il est considéré comme le meilleur attaquant du monde en inscrivant quatre buts contre les Wolves.

L'attaquant norvégien a inscrit un triplé en première mi-temps pour permettre à l'équipe de Pep Guardiola de prendre l'avantage, avant d'inscrire un quatrième but à la 54', en trompant José Sa. Man City a remporté une victoire 5-1 grâce à la performance inspirée du joueur de 23 ans et l'ancien joueur de Liverpool, Jamie Redknapp, n'a pas tari d'éloges sur l'attaquant après le match. Il a également loué la mentalité de l'attaquant, alors que le Norvégien semblait mécontent lorsque Guardiola l'a remplacé par Julian Alvarez à la 82' du match.

Au micro de Sky Sports, Redknapp a déclaré: «Nous attendons tous beaucoup d'un attaquant, d'un joueur. Parfois, nous parlons des petites finesses et des touches qu'il ne fait peut-être pas aussi bien.

Mais ce qu'il est, c'est un animal devant le but. La mentalité qu'il a. Il a marqué quatre buts et on pouvait voir qu'il était furieux d'être sorti, il était furieux! Il voulait marquer plus de buts. Beaucoup de joueurs avec lesquels j'ai joué et qui étaient des buteurs auraient accepté quatre buts, une ovation, et se seraient calmés pour le match à Fulham la semaine prochaine. Ce type est construit différemment. C'est un phénomène. J'adore le voir évoluer dans notre championnat.»