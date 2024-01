Le maître international algérien, Haddouche Mohamed, a remporté l’épreuve du Blitz du Festival international des échecs, clôturé ce lundi à Djeddah, en Arabie saoudite. Haddouche a terminé en tête du classement final avec 6 points devant le Yéménite Al Qudaimi Bacheer et l’Espagnol Bellon Federico. L’autre Algérien engagé dans cette compétition, Amrane Abdellah, s’est contenté de la 20e place au Blitz et en jeu classique remporté par la joueuse, Rouda Essa Alserkal des Émirats arabes unis. Ce Festival international, disputé selon le système suisse en neuf rondes à la cadence neuf rondes jeu rapide, a été jugé d’un niveau technique très élevé par l’arbitre international algérien Adnane Nesla présent comme juge arbitre dans cette compétition internationale. Cette manifestation sportive de cinq jours, organisée par l’agence de tourisme « GO-Makkah », sous l’égide de la Fédération internationale des échecs, a regroupé plus de 80 joueurs et joueuses en Blitz et jeu classique représentant dix-neuf pays.