La JS Kabylie vient de limoger son entraîneur en chef, Youcef Bouzidi après trois journées du début du championnat. Une information circule sur la Toile sur un éventuel contact entre les dirigeants kabyles et l’ancien sélectionneur des Fennecs, le Bosnien Vahid Halilhodzic. Lors d’une intervention sur le média Shoot Africa, Halilhodzic a formellement démenti les récentes rumeurs l’envoyant en Kabylie. Il a ensuite adressé un message de salutations aux Algériens. Se trouvant à l’étranger, la communication fut brève mais suffisante pour nous déclarer « Je ne suis pas au courant du tout, au passage, je passe un grand bonjour à tous les Algériens.» Arrivé sur le banc des « Canaris » lors du précédent exercice, Bouzidi paie les frais du mauvais départ de la formation de la ville des « Genêts », auteur de quatre points lors des trois premières journées du championnat avec un bilan d’une victoire, un nul, et une défaite concédée, vendredi dernier, en déplacement face à l’USM Khenchela (2-1).

« L’entraîneur adjoint, Mohamed Lacet, assisté d’Aït Tahar, assurera l’intérim et conduira les entraînements et la préparation de l’équipe jusqu’à désignation du nouvel entraîneur », conclut le communiqué. Lors de la 4e journée de la compétition, prévue le week-end prochain, la JSK recevra samedi l’USM Alger au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou (19h00).