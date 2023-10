La direction du MC El-Bayadh, qui évolue en Ligue 1 de football Mobilis, a annoncé lundi la résiliation du contrat de son entraîneur Abdennour Hamici, ainsi que les membres de son staff technique. Dans son communiqué de presse qu’il a publié sur sa page facebook officielle, le club du sud-ouest du pays n’a pas précisé les raisons de ce divorce, se contentant de souligner que la résiliation du contrat s’est effectuée « à l’amiable ». La même source a indiqué au passage que l’ex-entraîneur adjoint de l’ASO Chlef, Adelhak Belaïd, a été « provisoirement » chargé de diriger l’équipe, en attendant la désignation d’un nouveau coach. Abdenour Hamici et ses adjoints avaient rejoint le MCEB, qui est à son deuxième exercice parmi l’élite, lors de l’intersaison. Leur départ intervient après trois journées de championnat, au cours desquelles les Bleu et Blanc ont obtenu trois points d’une victoire contre deux défaites de suite contre respectivement l’ES Sétif (2-1) et le MC Alger (2-0). Hamici est le cinquième entraîneur à quitter un club de la Ligue 1, depuis le début de cet exercice, après Leknaoui (Paradou AC), Amrani ES Setif), Azziz Abbès (ES Sétif) et Bouzidi (JS Kabylie).