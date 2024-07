Ancien médaillé olympique en saut en hauteur, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, qui a assisté à la cérémonie d'ouverture vendredi, a rendu visite aux athlètes algériens au Village olympique. Il a profité de cette occasion pour encourager et motiver les futurs champions algériens et leur prodiguer quelques conseils pour gérer le stress avant le début des compétitions. Un geste très apprécié par nos sportifs, motivés à tout donner pour faire retentir l'Hymne national à Paris.