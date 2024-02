Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, en visite de travail à Oum El Bouaghi a mis l'accent lundi soir, sur le «rôle important» des radios électroniques de jeunesse en cours de création dans les établissements de son secteur sportif et de la jeunesse. Le ministre Hammad, supervisant dans le cadre d'une visite de travail de deux jours le lancement d'une émission radiophonique de jeunesse diffusée via Internet, au centre des loisirs scientifiques Gatrani Tahar, au chef-lieu de wilaya, a indiqué que cette radio «constituera une plate-forme d'échanges de points de vue et d'expériences entre les jeunes, dans la wilaya d'Oum El Bouaghi».

Encourager de telles initiatives

Revenant plus longuement lors de ses différentes interventions au sujet de cette radio régionale par Internet, qui diffuse localement les différentes activités de jeunesse et sportives, à destination de plusieurs établissements et structures du secteur, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad a souligné «la nécessité, pour les cadres et les responsables de la jeunesse et des sports, d'accompagner de telles initiatives afin qu'elles deviennent une plate-forme pour la jeunesse». Une manière aussi de mettre l'accent sur l'importance de venir en aide et encourager de tels projets visant à canaliser la jeunesse algérienne et la préserver dans un cadre qui lui permettra de s'épanouir et de s'éloigner des différents fléaux sociaux. Une sortie du MJS appréciée par les responsables du secteur au niveau local, ainsi que chez les différentes associations à caractère sportif.

D'autres projets inspectés

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad avait entamé sa visite dans la wilaya d'Oum El Bouaghi par l'inspection du stade omnisports Abdelhamid Beghou, au chef-lieu de wilaya, où il a reçu des explications sur l'étude du projet de réhabilitation de cette structure moyennant un investissement public de 20 millions de dinars. Il a assisté, dans ce cadre, à une présentation du projet avec rendu 3D. Le ministre a également visité le lycée sportif Sahal Brahim, à Oum El Bouaghi, avant d'inspecter la piscine semi-olympique et la salle de sport spécialisée où il a appelé à l'intensification des activités sportives dans ces structures. Le ministre de la Jeunesse et des Sports poursuivait sa visite, hier, inspectant des équipements et des projets relevant de son secteur dans plusieurs communes de la wilaya d'Oum El Bouaghi. Il s'enquerra, notamment, des travaux de réalisation d'un centre de regroupement des équipes sportives, dans la commune de Zorg, et de l'opération de mise en place des équipements pédagogiques et sportifs de la piscine semi-olympique d'Aïn Beïda.