L’Algérien Yacine Hamza a remporté la quatrième étape du Tour cycliste international du Bénin, courue vendredi entre Ouinhi et Porto Novo sur une distance de 97 km. Yacine Hamza, qui a signé une troisième victoire algérienne sur le Tour, a devancé l’Allemand Leslie Leander (Team Bike AID) et le Marocain Achraf Eddoghmy.

Au classement général, l’Érythréen Habteab Yoel (Team Bike Aid) a conservé la maillot jaune de leader à l’issue de cette étape qui a regroupé 61 coureurs. La cinquième et dernière étape de cette 19e édition du Tour du Bénin, était prévue, hier. Elle se disputera entre Agbangnizoun et Cotonou sur une distance de 154, 28 km.

La sélection algérienne de cyclisme prend part à cette compétition avec six coureurs: Azzedine Lagab, Zaki Boudar, Abdallah Oussama Mimouni, Hamza Amari, Yacine Hamza et Islem Mansouri, sous la conduite de l’entraîneur national, Khalil Tamarent.