Le coup de starter de la 24e édition du Tour d'Algérie cycliste (TAC-2024) a été donné dimanche à Oran, avec le déroulement de la première étape reliant la ville d'Oran à Sidi Bel Abbès sur une distance de 142 km et en présence de 77 coureurs représentant 16 équipes.

Après la traditionnelle présentation des équipes participantes, la caravane du Tour d'Algérie 2024 a été lancée. Elle devra effectuer une tournée dans un grand nombre de wilayas du pays, en partant du nord-ouest du pays, à partir de la ville d'Oran (nord-ouest), en passant par différentes villes algériennes: Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Ténès, Chlef, Blida, Bouira, Sétif, Constantine, Skikda, Annaba, Guelma, jusqu'à Annaba (nord-est).

Outre l'Algérie, les pays inscrits pour prendre part à ce rendez-vous sont la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, les États-Unis, l'Érythrée, le Rwanda, l'Afrique du Sud, la Tunisie, la Malaisie et la Mauritanie.

L'Algérie participe avec six clubs: Majd Al Guerara (Ghardaïa), NR Dély Ibrahim Club (Alger), Amel El Maleh (Aïn Temouchent), Kantara Club (Biskra) et le Mouloudia Alger, qui marque son retour sur le Tour après une longue absence, en plus de Team Madar Pro, inscrit par l'UCI sur sa plate-forme en tant qu'équipe continentale. Cette 24e édition du Tour d'Algérie comporte sept maillots: le maillot jaune (leader du classement général), le maillot vert (coureur le plus rapide), le maillot blanc (meilleur cycliste de la catégorie des moins de 23 ans), le maillot à pois du meilleur grimpeur, le maillot bleu du vainqueur d'étape, le maillot orange du meilleur combattant et le maillot rouge du meilleur cycliste algérien dans le but «d'encourager les athlètes algériens» lors de cette édition.

Inscrit au calendrier de l'Africa Tour de l'UCI, le Tour d'Algérie est régi par les règlements de la FAC et ceux de l'Union cycliste internationale. Il est placé sous le contrôle d'un commissaire de course et d'un inspecteur antidopage.

Le coureur algérien, Hamza Yacine, a remporté la première étape de la 24e édition du Tour d'Algérie cycliste (TAC-2024), disputée dimanche entre Oran et Sidi Bel Abbès sur une distance de 142 km, en présence de 77 coureurs représentant 16 équipes. Le sociétaire de l'équipe Team Madar Pro, s'est adjugé la première place avec un chrono de 3h 19mn 52sc, devant l'Érythréen Meron Teshome Hagos et le Mauricien Christopher Rougier Lagane, auteurs du même chrono.

La deuxième étape aura lieu lundi entre Sidi Bel Abbès et Mostaganem sur une distance de 141 km.

Pour rappel, le coureur algérien, Nassim Saïdi, a remporté, samedi, le Grand Prix cycliste de la ville d'Oran, qui s'est déroulé sur un parcours fermé de 117 km (18 tours) en présence de

72 cyclistes issus de 15 équipes. Le départ et l'arrivée de la course ont été jugés au Centre des conventions Mohamed Ben Ahmed.

Les étapes du tour:

Dimanche 12 mai: (1ère étape): Oran-Sidi Bel Abbès (142 km)

Lundi 13 mai: (2e étape): Sidi Bel Abbès-Mostaganem (146 km)

Mardi 14 mai: (3e étape): Mostaganem- Ténès (156 km)

Mercredi 15 mai: (4e étape): Chlef-Blida (154,3 km)

Jeudi 16 mai: (5e étape): Blida-Bouira (129,5 km)

Vendredi 17 mai: (6e étape): Bouira-Sétif (186,5 km)

Samedi 18 mai: (7e étape): Sétif-Constantine (129,4 km)

Dimanche 19 mai: (8e étape): Constantine-Skikda (117,4 km)

Lundi 20 mai: (9e étape): Skikda-Annaba (126,5 km)

Mardi 21 mai: (10e étape): Annaba-Guelma-Annaba (148,5 km).