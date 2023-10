Kaylia Nemour a été sacrée vice-Championne du monde des barres asymétriques, samedi aux mondiaux de gymnastique d'Anvers (Belgique). La gymnaste algérienne de 16 ans, a récolté 15033 points, réussissant ainsi une première historique aux niveaux africain et arabe. Le titre mondial 2023 est revenu à la Chinoise Qiu Qiyuan, 16 ans, qui a totalisé 15100 points. Le podium est complété par l'Américaine Shilese Jones (14766 pts). L'Américaine Simone Biles, médaillée d'argent quelques instants plus tôt au concours du saut, a pris la cinquième place de la finale des barres, l'agrès qui lui réussit le moins. La veille, la championne d'Afrique en titre algérienne, sociétaire du club français Avoine Beaumont (France), avait terminé à la 8e place du concours général en obtenant 53966 pts. Pour rappel, Kaylia Nemour avait validé son billet pour les Jeux olympiques de Paris 2024, le lundi 2 octobre, lors des qualifications des mondiaux 2023 d'Anvers, après un très beau concours général dont une grande performance aux barres. Auparavant, la gymnaste algérienne Kaylia Nemour avait décroché deux médailles (1 argent et une bronze) aux Nouveaux Internationaux de France, disputés les 16-17 septembre dernier à Paris, et comptant pour la Coupe du monde de gymnastique (World Challenge Cup). Elle confirme ainsi son ticket pour les Jeux olympiques de Paris 2024 qu'elle a remportés il y a seulement 5 jours. La gymnaste avoinaise Kaylia Nemour devient vice-Championne du monde aux barres asymétriques ce samedi 7 octobre. Une prouesse à seulement 16 ans et pour ses premiers mondiaux. «Je n'y crois toujours pas, je suis hypercontente. C'est incroyable. J'étais stressée, mais je me suis dit qu'il fallait faire comme à l'entraînement, comme ce que je savais faire», a réagi la gymnaste, qui offre à l'Algérie la première médaille mondiale de son histoire. Vrai espoir de titre aux Jeux de Paris, Nemour représentait la France jusqu'en 2022, avant de passer sous la bannière de l'Algérie, le pays de son père. Nemour est au coeur d'un différend entre son club d'Avoine (Indre-et-Loire) et la Fédération française depuis que la jeune femme a été opérée des deux genoux en 2021, en raison d'une maladie de la croissance. Après de longs mois de rééducation, le médecin de son club l'a autorisée à reprendre la gymnastique, alors que le médecin fédéral s'y est opposé. Estimant son avenir bouché au sein des instances françaises, elle a alors choisi de représenter l'Algérie.

Aujourd'hui, le destin a voulu qu'elle entre dans l'histoire du pays à travers cette médaille. Elle pourrait écrire une autre page l'été prochain lors des JO à...Paris!