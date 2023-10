L'USM Khenchela, vainqueur à domicile face à la JS Kabylie (2-1), s'est emparée provisoirement de la tête du classement de la Ligue 1 Mobilis de football, dont la première partie des rencontres s'est jouée vendredi. Grâce à deux penalties transformés par le Ghanéen Baakoh (53e) et Ogbi (80e), l'USMK a aligné un deuxième succès de rang qui lui permet de prendre provisoirement les commandes, en attendant de jouer son match en retard en déplacement face à l'USM Alger. En revanche, rien ne va plus à la JSK, qui concède son premier revers du nouvel exercice, une semaine après avoir été tenue en échec à Tizi Ouzou par le Paradou AC (0-0). L'entraîneur des «Canaris» Youcef Bouzidi est déjà sur la sellette, en attendant la réaction de la direction du club de la ville des Genêts. De son côté, le NC Magra a réussi à sortir la tête de l'eau en signant sa première victoire, à domicile face à l'US Biskra (2-1). Dadache (60e, s.p) et Saïdi (83e) ont permis au NCM de souffler et surtout quitter la position de lanterne rouge. À l'instar de la formation de Magra, le promu l'US Souf a empoché son premier point cette saison, en se faisant tenir en échec à la maison par le MC Oran (0-0). Il s'agit du deuxième nul de suite pour les Oranais après celui concédé lors de la précédente journée à domicile face à la JS Saoura (1-1). Cette 3e journée se poursuivra samedi avec au programme trois rencontres: MC Alger - MCE El-Bayadh (15h45), ASO Chlef - CS Constantine (19h00), et JS Saoura - ES Ben Aknoun (19h00). Les matchs Paradou AC - CR Belouizdad et ES Sétif - USM Alger qui devaient constituer les deux belles affiches de cette 3e journée, sont reportés à une date ultérieure, en raison de la participation du CRB et de l'USMA aux compétitions africaines interclubs.