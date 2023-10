L’AS Rome s’est imposée 4 à 1 sur le terrain de la lanterne rouge Cagliari qui a concédé sa sixième défaite en huit matchs du championnat d’Italie, dimanche. L’Algérien Houssem Aouar (19’) et le Belge Romelu Lukaku (20’) ont mis K.-O. en deux minutes le promu sarde. En seconde période, Andrea Belotti (51’) et de nouveau Lukaku (59’) ont complètement démoralisé une équipe qui a sauvé l’honneur sur penalty (87’). Le coach de Cagliari Claudio Ranieri, doyen des entraîneurs de Série A, pourrait faire les frais de cette nouvelle défaite et des deux points récoltés jusque-là lors de la trêve internationale qui commence ce dimanche soir. Son homologue de la Roma, Jose Mourinho, jouait aussi gros lors de cette rencontre alors que ses dirigeants se sont, selon la presse italienne, rapprochés d’Igor Tudor, sans poste depuis son départ de Marseille. La Roma et Mourinho peuvent souffler: après cette deuxième victoire consécutive, une première cette saison en championnat, ils sont désormais 10e avec

11 points. Mais après la trêve internationale et la réception de Monza, l’AS Rome se rendra à San Siro pour défier l’Inter lors de la 10e journée. Seule contrariété pour la Roma, la sortie sur blessure de son attaquant argentin Paulo Dybala, après avoir reçu un coup sur un genou, juste avant la pause.