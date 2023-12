«Il ne reste plus rien à régler hormis l'indemnité liée au retard de paiement, et dont le montant sera fixé par l'instance internationale en charge de l'étude des litiges près la Fédération internationale du football, (FIFA)», a-t-on appris auprès des sources très proches du club phare de l'Ouest, le MC Oran. Les dernières nouvelles, circulant en boucle dans la cité, font état de la régularisation financière de tous ces anciens entraîneurs et anciens jours dont principalement Belkaroui, et les joueurs camerounais en l'occurrence Abega et Atcham. Il aura fallu agir et réagir en fonction de la situation en prenant en compte l'ordre de priorité pour que la direction de la citadelle d'El Hamri puisse aboutir à une solution heureuse en affrontant une situation peu ordinaire, à savoir régulariser les situations impayées remontant à des années.

L'étau se desserre peu à peu

Ainsi donc, le MC Oran est enfin libre de la moindre suite, libéré de l'étau l'ayant étouffé des années durant et qui s'est corsé encore plus cette année, à telle enseigne que la sanction dont il a fait l'objet est d'autant plus gravissime qu'il a été interdit de recruter, voire plus: les nouvelles recrues appelées à défendre les couleurs des Rouge et Blanc n'ont, depuis le début de la saison, pas été qualifiées. Pour cause principale, les dettes pour lesquelles le club est redevable ont constitué l'épée de Damoclès empêchant le MC Oran de manoeuvrer ne serait- ce que le temps de respirer un tant soit peu. Seulement, les Hamraoua sont, encore une fois, appelés à patienter avant que la problématique ne connaisse un aboutissement définitif en attendant la dernière sentence qui sera prononcée, au cours de cette semaine, par la FIFA.

MC Oran-US Biskra: le tout pour le tout

Alors que la crise administrative relève désormais de l'ancienne histoire, il en est pratiquement de même pour la situation financière qui est totalement assainie. Dans une dernière sortie médiatique avant-hier, la direction du MC Oran a affirmé que «les joueurs en question ne seront pas qualifiés avant le match devant opposer le MC Oran et l'US Biskra». Pour cause, la même source a évoqué «la question du transfert bancaire de l'indemnité liée au retard accusé par le club». «Cette opération devait être effectuée jeudi», a ajouté la même source, soulignant que «le président du conseil d'administration de la SSPA/MC Oran oeuvre pour venir à bout, dans les plus brefs délais, de ce dossier». Tombé sur les becs, le MC Oran compte redorer, vaille que vaille, son blason et de surcroît à domicile, en affrontant, aujourd'hui, leurs invités des Zibans, l'US Biskra. Aucun faux pas n'est permis pour les poulains de Madoui. C'est du moins l'aptitude à adopter aussi bien par Madoui que par ses joueurs, question de fuir la zone rouge, sachant que le MC Oran occupe la 14e place au classement général. Attendus au virage, les joueurs sont appelés à montrer plus de persévérance d'autant plus que le MC Oran évoluera, hors de ses bases, lors des prochaines rencontres en allant défier l'USMA et le CRB. Ceci dit, les Hamraoua sont acculés à faire le plein à domicile en commençant par l'US Biskra. Une question est en droit de se poser: est-ce que Madoui saura galvaniser ses troupes si l'on prend en compte le niveau très limité de l'effectif qu'il guide en se battant contre vents et marées? Le team est marqué par l'inefficacité perceptible, pour ne pas dire, l'absence entière, au niveau de l'ensemble de l'ossature le composant. Le département offensif est d'autant plus totalement désarmé qu'il n'est plus en harmonie avec le compartiment du milieu de terrain qui n'a de milieu que le nom. À cela s'ajoute la faiblesse relevée et avérée à plus d'un titre du bloc défensif, celui-ci continue à faire l'objet de critiques acerbes émanant des observateurs et des connaisseurs.

«Faire face à ces diatribes relève désormais du ressort des joueurs, appelés à démontrer leurs biceps en s'imposant ne serait-ce qu'à domicile», aspire t-on localement. Le match MC Oran et l'US Biskra s'annonce intéressant, notamment pour les locaux.