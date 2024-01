C'est un Djamel Belmadi très calme et serein avant ce match important contre le Burkina Faso qui s'est présenté, hier, en conférence de presse d'avant-match pour justement s'exprimer sur cette empoignade qui attend ses capés, cet après-midi au Stade de la Paix de Bouaké. Belmadi ne laisse pas de place au hasard et parle avec beaucoup d'assurance sur cette rencontre où ses capés sont appelés à avoir une réaction d'hommes. Avant de s'exprimer sur ce match d'aujourd'hui, le coach des Verts est d'emblée, revenu sur sa déception de ne pas avoir matérialisé la domination du premier match face à l'Angola en victoire. Djamel Belmadi n'a pas caché donc sa déception du match contre l'Angola, mais affirme que ses poulains vont tout faire pour gagner cette prochaine rencontre.

«Un match important mais pas capital»

«On avait dit qu'il fallait prendre les trois points pour bien débuter contre l'Angola mais on ne l'a pas fait, donc maintenant on va tout faire pour prendre les trois points. C'est notre objectif dans ce match. On s'est bien préparé pour ce second match et nous allons tout donner pour réaliser notre objectif.»

Interrogé par l'un de nos confrères présents en conférence de presse sur ce manque d'équilibre dans le secteur offensif, constaté lors du match Algérie-Angola, le coach de la sélection nationale, Djamel Belmadi explique: «On avait l'habitude d'avoir un vrai équilibre en attaque sur les côtés. L'adversaire peut aussi être bon sur un côté. Après à gauche il y a des automatismes. Peut-être que notre côté droit a été moins inspiré. C'est plus un concours de circonstances qu'autre chose.» Abordé bien évidemment à propos de la rencontre d'aujourd'hui, contre le Burkina Faso, Djamel Belmadi reconnaît la difficulté de la rencontre et avance que ses capés s'attendent aussi à un match difficile mais pas capital pour autant.

À ce propos, Belmadi s'étalera:

«Ça va être un match difficile. On connaît le Burkina Faso. Ce sera un match important mais pas capital.»

«Mahrez n'en a rien à faire des critiques»

Par ailleurs, revenant sur ce visage pâle montré par son capitaine d'équipe Riyad Mahrez, lundi dernier, lors du premier match du «Goupe D» contre l'Angola, qui lui a valu de nombreuses critiques, l'entraîneur des Verts affirme que Riyad ne prête plus attention à ce qui se dit à son sujet. «Ce n'est pas nouveau, les critiques contre Mahrez. C'est un champion d'Europe, il n'en a rien à faire de ces critiques.»

Avant de conclure, le coach de l'Équipe nationale, Djamel Belamdi, n'a pas trop voulu s'étaler au sujet de sa stratégie de jeu avant ce match difficile contre le Burkina Faso qui se jouera à un moment très chaud de la journée aujourd'hui, à Bouaké. En effet, interpellé pour savoir s'il avait prévu de changer la manière de faire jouer son équipe lors du match de cet après-midi, Belmadi a tout simplement refusé de se prononcer. «Je ne vais pas vous donner notre manière d'évoluer quand même!»