Écarté du groupe niçois depuis maintenant plusieurs jours, le défenseur latéral droit de l'Équipe nationale Youcef Atal ne s'est jamais arrêté de travailler seul pour maintenir sa forme, sous la direction d'un préparateur spécial qu'il avait essentiellement engagé pour ne pas accuser un grand déficit en matière de condition physique, avant les prochaines échéances des Verts.

Suspendu après son soutien affiché au peuple palestinien, victime des bombardements sauvages des sionistes israéliens sur la bande de Ghaza, l'ancien joueur de Courtrai et du Paradou AC, avait écopé de

7 matchs fermes à compter du 31 décembre 2023.

Une situation qui met Belmadi en difficulté et qui vient aussi creuser le désavantage grandement à Atal par rapport à ses camarades en sélection avant ces deux prochains matchs face à la Somalie et le Mozambique, comptant pour les deux premières journées des éliminatoires (CM 2026).

Un programme spécial

Suite à cette lourde sanction, infligée par la commission de discipline de la ligue professionnelle française, Youcef Atal ne sera donc pas de retour à la compétition avant le 20 décembre 2023, soit quelques jours seulement avant l'entame du stage des Verts d'avant CAN 2024 qui se déroulera probablement en Guinée équatoriale ou au Ghana. À cet effet, le sélectionneur national Djamel Belmadi a, comme révélé par nos soins, il y a quelques jours, décidé de le convoquer pour ce stage du mois de novembre, afin de l'évaluer sur place au Centre technique national de Sidi Moussa avant de décider sur sa participation d'abord aux prochaines rencontres contre la Somalie et le Mozambique puis à la prochaine coupe d'Afrique des nations 2024 qui se jouera en Côte d'Ivoire.

La Somalie et le Mozambique pour l'évaluer

Belmadi, soucieux de le récupérer en possession de tous ses moyens, compte le faire jouer (si sa condition physique le permet) afin de lui permettre d'engranger des minutes dans ses jambes, lors des deux matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Youcef est attendu avant ses camarades au prochain rassemblement des Verts pour continuer le travail spécial entamé, il y a quelques jours, avec son préparateur physique personnel. L'Algérien de Nice, commencera avant ses équipiers en sélection le prochain stage des Verts. Il est attendu le 10 novembre au CTN de Sidi Moussa, nous apprend une source autorisée de la FAF.