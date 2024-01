Après Christian Gourcuff, un autre ancien sélectionneur de l’Équipe nationale algérienne, s’est aussi invité dans l’analyse du parcours des Verts en coupe d’Afrique des nations 2023, qui se déroule depuis le 13 janvier en Côte d’Ivoire. Il s’agit du technicien belge Georges Leekens. Invité par nos confrères de So Foot, à expliquer cette élimination de l’Algérie au premier tour de la CAN, Leekens dira : « À ce niveau-là, nous sommes tous d’accord. Et c’est d’autant plus triste. Triste de voir que des joueurs qui comptent parmi les meilleurs de leur continent n’arrivent pas à passer outre leurs traumatismes. On l’a vu pendant cette CAN, à chaque but adverse, la réaction c’était : « Mince, on fait quoi ? » Dans ces moments-là, le talent ne vous sert plus à rien », a d’emblée déclaré l’ancien sélectionneur de la Belgique avant d’enchaîner : « Ce qui m’a légèrement fait tiquer, c’est de voir autant de joueurs du sacre de 2019. Je parle des trentenaires. En regardant la liste, j’ai vu M’Bolhi, Mandi, Slimani, Mahrez, Belaïli, Bounedjah, Feghouli. Beaucoup d’anciens quand même.

«Belmadi n’a pas pris en otage la sélection»

Il aurait peut-être fallu en garder deux ou trois, essentiels, et rafraîchir tout le reste. Djamel a certainement réfléchi dans une logique de groupe, ce qui n’est pas déconnant, mais quand on est en quête de renouveau, il aurait été plus judicieux de concerner la nouvelle génération. » Interrogé, quel bilan peut-il livrer après cette sortie de l’Algérie au premier tour de la CAN 2014 sous la conduite de Djamel Belmadi, Georges Leekens estime qu’il ne faut pas tout remettre en cause, surtout que l’entraîneur Belmadi avait entamé un bon travail avant la CAN. « En revanche, il ne faut certainement pas faire dans l’amnésie sélective et balayer tout ce que Djamel a fait. L’Algérie traverse une période compliquée, et ce ne serait pas juste. C’était mon capitaine, lors de mon premier mandat chez les Verts et croyez-moi que ce bonhomme ne pense qu’au bien de sa sélection.

«L’Algérie rebondira»

Donc, quand j’entends dire qu’il a pris en otage l’équipe, non ! Il a simplement pensé que conserver la même recette que celle entamée en 2019 ferait le même effet. Malheureusement, les joueurs ont bien moins adhéré au discours. » Interpellé pour donner son avis sur la démission du sélectionneur national, Djamel Belmadi, le technicien belge Georges Leekens affirme que cette démission est venue un peu en retard. Il explique : « Trop tard non, puisque l’Algérie sort de 5 ans de domination en Afrique. Mais l’année de trop, certainement. Il y a une nuance. Quand on est entraîneur ou sélectionneur, on a toujours envie de partir au bon moment. Et le bon moment, c’est quoi ? Une victoire. Or, Belmadi a obtenu les succès à ses débuts. Pour lui, l’objectif était donc de laisser l’Algérie en bon état avant de partir… On a eu le droit à tout le contraire. Mais vous savez quoi, je préfère cela, un travail de long terme, plutôt qu’un coach qu’on vire au bout de quelques matchs, parce qu’il y a des pressions extérieures ». Concernant l’avenir des Verts, après le départ de Djamel Belamdi, Georges Leekens affirme : « La relève est là. Atal, Amoura, Touba, Bennacer, Ounas. Il y a un vivier suffisamment solide pour recréer quelque chose sur le long terme, et je suis à 100% certain que cela va fonctionner. Comme on le dit souvent : le football est fait de cycle de 5 ans. L’Algérie a connu ses 5 ans de bonheur, désormais ils mangent leur pain noir. Si on veut comparer, on peut dire que les dynamiques se croisent avec le frère marocain. À la fin des années 2010, le football marocain était en crise, et l’Algérie rayonnait. Aujourd’hui, c’est l’inverse. Aux Algériens d’accepter la défaite, de faire le dos rond, et dans 2 ans, vous verrez que tout sera différent.