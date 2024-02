Présent en conférence de presse d'avant-match qui opposera, aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais à Montpellier, l'attaquant algérien Saïd Benrahma est revenu sur son transfert à Lyon lors des derniers moment du mercato hivernal. L'ancien joueur de Brantford et de West Ham United se dit impatient de débuter avec sa nouvelle formation en Ligue 1 française: «La signature était compliquée, j'ai pris quelques jours pour récupérer. J'ai été très bien accueilli. Ma mère aussi a été super bien accueillie. Avant la signature, je lui expliquais comment les discussions se passaient, elle m'a incité à signer à Lyon et elle sera au stade vendredi face à Nice. J'ai reçu beaucoup de messages de la communauté de l'OL sur Instagram. Beaucoup de messages qui font plaisir. Je pense que tout le monde n'a pas un tel accueil, ça me fait vraiment plaisir. Ça m'a fait plaisir et ça me donne très envie d'aller sur le terrain.» .