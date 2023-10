Les deux attaquants du Mouloudia d'Alger, Youcef Belaïli et Sofiane Bayazid ont été les artisans de la large victoire de leur équipe face à l'ES Sétif (5-3), lors du match qui s'est disputé, vendredi dernier, sur la pelouse du stade de Dar El Beïda (Alger). Si pour Belaïli, les fans des Vert et Rouge s'attendaient à une belle prestation de sa part, au vu des qualités intrinsèques qu'il a montré jusque-là, à travers les différents terrains à l'étranger avant de revenir en Algérie, Bayazid a été une véritable révélation de ce début du championnat avec un style de jeu qui a vraiment charmé le très nombreux public mouloudéen présent sur les gradins du stade de Dar El Beïda. Avant d'évoquer la prestation des mouloudéens lors de ce match contre l'Entente de Sétif, il est important de rappeler que Bayazid a débuté sa carrière de footballeur au NRB Touggourt, avant de rejoindre l'AS Khroub en 2017 et de signer à l'AS Khroub (3e Division à ce moment-là) en 2018 avec qui il accède en Ligue 2 en terminant en championnat de la DNA 2018-2019. Il passe deux années à l'ASK avant de signer au sein de l'USM Khenchela, alors en Ligue 2. Il se distingue le 24 septembre 2022, en inscrivant un double après la victoire de son équipe (2-0). Et ce n'est que cette saison qu'il a rejoint le Mouloudia d'Alger. Ceci dit, lors du match de vendredi dernier, les joueurs du MC Alger ont, débuté, en trombe, la partie face à l'Entente de Sétif en inscrivant deux buts en 20 minutes.

C'est d'ailleurs Bayazid qui ouvre la maque dès la 9e minute du jeu. Onze minutes plus tard, Helaïmia double la mise pour les Vert et Rouge. Après quoi, les joueurs du coach Patrice Beaumelle croyaient qu'ils ont déjà plié le match. Mais, c'était sans compter sur la réaction des joueurs de l'Entente de Sétif. En effet, touchés dans leur amour-propre, les joueurs du coach Franck Dumas ont pris le match à leur compte en fin de première mi-temps. Lhamri bénéficie d'un coup franc et se charge de le botter. Et c'est ainsi qu'il a réussi à tromper le gardien de but Litim pour réduire la marque, juste avant la demi- heure du jeu (29'). Revigorés par ce but, les Sétifiens poursuivent leur domination en réussissant à égaliser, juste avant la pause (41') par l'intermédiaire d'Oukil. La mi-temps est sifflée sur ce score de deux buts partout.

La seconde période du jeu s'annonçait donc bien palpitante, car les Sétifiens devraient rester sur cette bonne dynamique offensive pour prendre l'avantage alors que les Mouloudéens devraient reprendre leur avantage. Et c'est justement les Vert et Rouge qui ajoutent le 3e but par l'inévitable Belaïli (53'). Les fans des Vert et Rouge exultent dans les gradins. Trois minutes plus tard, c'est Bayazid qui s'illustre une fois de plus, pour marquer son doublé et donc le 4e pour son équipe. On jouait la 81e minute de la partie, lorsque Bouchama exploite une belle occasion pour réduire la marque (4-3), mais Merzougui réussit à marquer un 5e but pour le MCA dans le temps additionnel (90+2). Et c'est ainsi que le MCA a étrillé l'ES Sétif par ce large score de 5 buts contre 3, dans ce match bien disputé par les deux équipes. À l'issue de la partie, le coach du MCA, Beaumelle estime que son équipe a «montré deux visages» avant d'ajouter qu' «on est responsable des buts qu'on a marqués et également pour ceux qu'on a encaissés. C'est une alerte et nous devons donc rester en bloc pour réussir...». Quant au coach de l'Entente de Sétif, Dumas, fait remarquer que «Le MC Alger possède un très grand potentiel. J'ai beaucoup de regrets et d'espoirs. On était mené au score avant de revenir et égaliser. Par la suite, on a commis trois erreurs et on a donc encaissé trois buts. Dépité, mais pas découragé, Dumas indique qu'il faut donc poursuivre le travail pour arriver à avoir une équipe compétitive et surtout réaliste aussi bien en défense qu'en attaque. Enfin, il y a lieu de noter que grâce à cette victoire, Belaïli et ses coéquipiers occupent, seuls, la première place du classement avec un total de 9 points alors que l'Entente de Sétif partage la 9e place avec le CRB, l'USB, le MCEB et le MCO, avec un total de 3 points chacun, mais avec un match en retard.