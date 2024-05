Le milieu de terrain algérien du Milan AC, Ismaël Bennacer revient fort à la compétition, après un moment de doute dû à une longue blessure contractée au genou. Titulaire, ce samedi, en Série A, lors de la rencontre perdue contre Torino, l'Algérien, désigné de nouveau capitaine d'équipe en cette fin de saison, s'est exprimé en fin de rencontre avant-hier sur son deuxième but de la saison marqué sur penalty, et son retour en forme avec le Milan AC en championnat.

« Nous avons perdu, c'est toujours difficile à encaisser. Nous devons voir ce qui n'a pas été. Nous venons de passer une semaine difficile mais nous devons bien finir. J'essaie d'aider l'équipe du mieux que je peux.

Je me sens très bien, c'est juste frustrant d'avoir attendu tout ce temps, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la saison pour retrouver ce rythme.

Je n'ai aucun souci physique, juste retrouver le souffle fut difficile et je suis content de l'avoir retrouvé. Je travaille dur pour ça, j'espère aider encore l'équipe du mieux possible. Giroud s'en va, Kjaer aussi, ils ont fait un gros boulot ici, on les remercie pour tout, ce sont de grands joueurs et de grands hommes», dira Bennacer, soulagé donc d'avoir pu reprendre un bon rythme de compétition.

De bon augure avant les prochains matchs de l'Équipe nationale, prévus contre la Guinée le 6 juin et l'Ouganda le 10 du même mois, comptants pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.