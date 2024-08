La boxe algérienne a déçu pour ses débuts des Olympiades 2024. Les pugilistes algériens qui ont livré leurs combats lundi, n'ont pas pu dépasser le cadre des 16es de finale lors de cette troisième journée des Jeux olympiques d'été, Paris 2024.

Ainsi après la sortie prématurée de Hadjila Khelif chez les dames (60 kg) face à la Serbe Natalia Shardina (5-0), un peu plus tard dans la journée, c'était au tour des deux boxeurs Jugurtha Ait Bekka (63,5 kg), et de Mourad Kadi (+92 kg) de quitter ce tournoi olympique de haut niveau.

Victime d'un tirage au sort désastreux Ait Bekka n'a pas pu rivaliser avec le vice-Champion du monde, le Cubain, Erislandy Alvarez.

«Je l'ai envoyé pourtant au tapis!»

Par ailleurs, Mourad Kadi (+92 kg), victime d'un arbitrage honteux en faveur de son adversaire, le Français jamili-Dini Aboudou Moindz, a été aussi injustement éliminé.

Battu aux points sur décision partagée des arbitres, le boxeur poids lourd algérien était terrassé en fin de combat. Kadi estime avoir été dépossédé de la victoire, surtout du premier round où il avait envoyé son adversaire au tapis suite à un crochet bien exécuté. Seulement voilà, les juges arbitres ont fait exprès de penser que le boxeur français, avait glissé et l'ont donc donné gagnant de cette reprise.

«Tous mes sacrifices partis en fumée»

En larmes et la gorge nouée, avec une voix qui tremblait Kadi avait beaucoup de mal à digérer ce revers. «Cette défaite m'a laissé un goût amer, parce qu'on ne m'a pas donné ma victoire. J'ai subi une injustice et je demande justice, c'est tout. Premier round, deuxième round, troisième round, il n'a rien fait, il a juste couru dans le ring (parlant de son adversaire français)», réclame le boxeur de la catégorie poids lourd (plus de 92 kilos).

«On est tous des athlètes. On a tous mérité de venir ici aux Jeux olympiques. Je me suis sacrifié. Je me suis donné corps et âme pour les Jeux olympiques. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Je me suis entraîné tous les jours. Je ne me suis pas donné de repos. Venir ici et voir cette injustice, c'est vraiment quelque chose d'indigne. Je demande justice», a conclu l'Algérien inconsolable.

Pour sa part, le boxeur français jamili-Dini Aboudou Moindz, n'admet pas le discours de Kadi et se contente quand même de lancer une provocation de mauvais goût à son adversaire algérien.

«Je le laisse dire, s'il pense que c'est une injustice. Moi, de la première à la dernière minute, j'ai maîtrisé le combat. S'il veut, je lui donne un autre round», a proposé ironiquement le boxeur d'origine comorienne.