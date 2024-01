Dépité après l'élimination «surprise» de la sélection algérienne de football de la CAN 2023, après sa défaite (1-0) face à la Mauritanie, Djamel Belmadi était aussi très déçu de cette issue pas du tout imaginée. Abordé au sujet des raisons de la défaite contre la Mauritanie subie mardi au Stade de la Paix de Bouaké, l'entraîneur national déclare à chaud: «Qu'est- ce qui a manqué? Il a manqué des buts. Ils marquent un but sur un corner, avant ça il n'y a rien du tout pendant toute une mi-temps. Il y a une mi-temps à sens unique, une situation et c'est but. À chaque fois qu'on concède un semblant d'occasion, ça file au fond des filets. On peut revenir sur tous les buts concédés. Il y a des choses que je ne peux m'expliquer. Ensuite, on n'arrive pas nous à marquer, alors qu'on a plein de situations. Il y a une partie du mystère du football. Si on ne se créait pas des occasions franches, si on se faisait dominer par les autres équipes, je me dirais que des choses ne vont pas. Ce n'est pas le cas. Il y a une partie que je ne m'explique pas, mais c'est une réalité. Ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. J'assume complètement. Mais pour moi, c'est manquer de respect à la Mauritanie que de la traiter de petit poucet.».

«Bensebaïni et Bennacer nous ont manqué»

Par ailleurs, Le sélectionneur de l'Équipe nationale de football a annoncé sa démission aux joueurs dans le vestiaire, à l'issue de la défaite concédée, mardi soir, face à la Mauritanie (0-1) au Stade de la Paix de Bouaké, synonyme d'élimination dès le premier tour de la CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier- 11 février), a appris l'APS auprès d'une source officielle. Concernant les changements opérés dans le onze de départ des Verts contre la Mauritanie, mardi, le sélectionneur national Djamel qui a été aussi interpellé au sujet des absences de Bensebaïni et Bennacer répond: « L'absence de Bensebaïni qui joue à Dortmund et qui a une certaine expérience, il faudrait bien évidemment l'avoir que le contraire. Bon, après, on a fait les choix qu'il fallait. Dire de la Mauritanie que c'est un petit poucet, je dirais que c'est un manque de respect. Je l'ai déjà dit, il n'y a pas de petit poucet, il faut juste voir la rencontre de la Guinée équatoriale, face à la Côte d'Ivoire, c'est une preuve que les choses ont beaucoup évolué.»

Absence d’efficacité

Revenant sur la prestation de ses poulains dans ce duel contre la Mauritanie, Djamel Belmadi poursuit: « Il y a quelque chose de différent. Tant qu'on n'arrive pas à marquer, on se met automatiquement en difficulté. Il y a en face des équipes qui ont beaucoup évolué. On encaisse 4 buts, dont 3 sur des coups de pied arrêtés. On n'arrive pas à faire le break. Ça se joue sur des détails. L'efficacité n'a pas fonctionné, je n'ai pas assez de lucidité pour faire une analyse bien précise. Je n'ai pas encore vu la fiche technique de la rencontre avec une possession et les actions qu'on se procure, mais je dirais que la chance n'a pas été avec nous.»

La VAR n'a encore pas fonctionné en faveur de la sélection algérienne. Des joueurs comme Slimani et Belaïli ont demandé à plusieurs reprises à l'arbitre de la rencontre d'aller consulter la VAR mais ce dernier n'a pas bronché. Belmadi dira à ce sujet: «Je ne peux pas parler sur des choses que je n'ai pas vues. On va prendre par exemple le match contre le Burkina Faso, elle n'a pas fonctionné sur des situations comme l'action où Bounedjah se fait ceinturer. La ligne appartient aux entraîneurs et au 4e arbitre. Comment ça se fait que le président d'une fédération soit près du terrain en train de crier sur l'arbitre? Je n'ai jamais vu un président de fédération descendre sur la main courante (Le président de la Fédération mauritanienne de football, ndr) et parler aux arbitres du match. C'est insupportable. Ce dirigeant n'a pas arrêté d'haranguer l'arbitre du match alors qu'il n'est pas censé être sur la main courante. J'ai beau réclamer pour attirer l'attention des officiels, mais en vain. Tout le monde fait semblant de ne rien voir. Lors de nos précédents matchs, nos adversaires avaient bénéficié de la technologie pour se faire justice, car nous avions encaissé 3 buts après avoir eu recours à la VAR, mais lorsqu'il s'agit de notre équipe, rien. On dirait que l'assistance vidéo ne fonctionne que d'un seul côté.»