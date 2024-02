Devenu un élément important au sein de son équipe, cette saison, le latéral gauche de l'Équipe nationale, Rayan Aït Nouri termine ses matchs avec Wolverhampton assez aisément, ces derniers temps, et travaille durement pour se montrer à la hauteur de la confiance placée en lui par son entraîneur. Sollicité par la chaîne du site Web officiel de son club anglais, Aït Nouri, a de nouveau affiché sa grande fierté de représenter son pays, lors de la dernière coupe d'Afrique des nations, en dépit de cette élimination prématurée lors du premier tour des groupes, suite à une défaite historique contre la Mauritanie.

«Fier de représenter mon pays»

Revenant donc sur cette première expérience pour lui dans un grand tournoi africain, le défenseur de l'Équipe nationale, regrette cette issue difficile à digérer mais reconnaît que cela n'a pas été facile pour tout le monde de rentrer un petit peu plus tôt que prévu de cette CAN, remportée pour rappel, par la Côte d'Ivoire chez elle contre le Nigeria sur le score de 2 buts à un. À ce propos Rayan Ait Nouri a bien voulu donner son avis sur ce qui n'a pas marché réellement pour l'Algérie dans cette compétition africaine. «C'était une très bonne expérience. J'étais très heureux de représenter mon pays. C'était un peu difficile, mais je reviendrai pour jouer à nouveau en Équipe nationale. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même. J'étais très motivé, mais nous n'avons pas réussi à nous qualifier. C'est le football, et je veux offrir une meilleure performance dans les prochains matchs en équipe d'Algérie.» Après donc cette sortie sans gloire en coupe d'Afrique des nations, le jeune espoir algérien de Wolverhampton FC Wanders, a aussi montré sa grande joie de retrouver ses camarades au club. Cela semble bien lui avoir donné un meilleur moral, suite donc à cette grosse désillusion vécue avec l'Algérie à Bouaké, il y a quelques jours: «Je suis très heureux de revenir. J'aime ce club. Mes coéquipiers et l'entraîneur sont formidables, et je vais continuer à travailler. Les circonstances sont différentes, le temps aussi, tout comme les terrains de jeu. J'avais besoin de revenir en forme et de me préparer pour chaque match pour récompenser la confiance que m'a accordée l'entraîneur, et je veux continuer sur cette lancée.»

«On tâchera de faire mieux à l'avenir»

Invité par le journaliste de la chaîne officielle sur le site Web de son club, à donner les raisons de la dernière sortie perdue par Wolverhampton FC Wanders contre Watford FC, l'Algérien Rayant Aït Nouri a déclaré : «C'était un match difficile. Nous avons perdu, mais nous espérons gagner la semaine prochaine contre Tottenham. Je pense que l'intensité était meilleure en seconde période. Nous avons encaissé un but en première mi-temps et quand nous sommes sortis en seconde mi-temps, c'était mieux, je pense. Nous avons mis un peu de pression pour marquer un but, et nous étions heureux lorsque Dawson a marqué, mais le but a été refusé pour hors-jeu. Ensuite, ils ont marqué le deuxième but après que cela a été très difficile. C'est le football et nous offrirons une meilleure performance la semaine prochaine.» A-t-il conclu.