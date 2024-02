Aligné comme titulaire en Ligue 1 française pour la première fois de la saison samedi en championnat contre Clermont Foot, l'attaquant international algérien de Lille, Adam Ounas, est revenu en fin de rencontre en zone mixte sur son retour au LOSC après une élimination prématurée avec l'Algérien, lors de la CAN 2023, qui se déroule en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.

Peu reluisant tout au long de la phase aller avec Lille, Adam Ounas a montré de très belles choses en étant l'un des hommes de base de l'attaque lillois, dans ce succès obtenu sur le score sans appel de quatre buts à zéro. Ounas qui a traversé une difficile première partie de saison, s'est contenté de quelques brèves apparitions en Championnat et de seulement deux titularisations en Europa Conférence League.

«La préparation pour la CAN m'a servi»

Revenant sur ces mois difficiles avec le LOSC, l'international algérien, Adam Ounas, semble à présent revenir avec de meilleures ambitions en prévision de la phase retour qui commence donc très bien pour lui avec cette belle performance personnelle réalisée contre Clermont Foot. Une belle prestation qui lui a valu les éloges de son entraîneur Paulo Fonseca. Interpellé au sujet de son état de forme actuel Adam a répondu: «Pendant un mois, je n'étais pas là. J'ai essayé de travailler de mon côté. Il faisait une grosse chaleur. On a bien travaillé, que ce soit individuellement ou avec l'équipe, même si on est sorti au premier tour. Je pense que cette préparation avec la CAN m'a beaucoup servi. Aujourd'hui, je suis revenu et j'espère pouvoir donner le maximum pour l'équipe», a-t-il confié en zone mixte.

«On doit rester très professionnel»

Favorite pour aller au bout lors de cette coupe d'Afrique des nations 2023 qui se joue en Côte d'Ivoire, l'EN a été sortie dès le premier tour de la phase des groupes. Pour l'attaquant algérien de Lille de 27 ans, cette déception est difficile à oublier. Adam Ounas relativise et affirme q'il doit tourner la page après cette énorme désillusion pour reprendre un autre état d'esprit avec le LOSC. Il confie que c'est aussi le cas de son camarade en sélection et au LOSC Nabil Bentaleb. À ce propos Adam affirme: «Oui, c'est sûr que l'on a une revanche à prendre. On est sorti assez vite, d'ailleurs personne ne nous voyait sortir aussi vite, mais on est revenu au club et on a vite switché. On a basculé de l'autre côté, en espérant que du positif pour nous. On veut aider le club. Il reste encore trois à quatre mois, il va falloir tout donner pour pouvoir essayer de grappiller les meilleures places européennes, lance-t-il. Il va falloir être très rigoureux sur la semaine (avec l'OL en Coupe de France puis le PSG en Ligue 1, ndlr). Ne pas faire les cons quoi parce que ce sont deux grosses équipes qui arrivent. Il va falloir tout donner. On est entraîné pour ça, on donnera le maximum.» A conclu Ounas, visiblement tourné vers d'autres objectifs qu'il compte accrocher avec Lille.