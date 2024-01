En fin de rencontre, le capitaine de l'Équipe nationale Riyad Mahrez, s'est exprimé pour donner son avis sur ce nul obtenu contre le Burkina Faso. Mahrez assume ses responsabilités et précise que les Verts étaient sur le droit chemin. «On a été solide. Honnêtement, je pense qu'on est sur le bon chemin, on n'écoute pas ce qu'il se dit. Toutes les personnes qui parlent et qui croient qu'on doit gagner tous nos matchs 3-0 et qui restent derrière leur téléphone et leur ordinateur. On se concentre uniquement sur le terrain», a déclaré Mahrez au micro de beIN Sports.

Interpellé pour évoquer ces débuts ratés de l'Algérie dans cette 34e édition de la coupe d'Afrique des nations, après le match nul concédé lundi contre l'Angola (1-1), l'attaquant Riyad Mahrez préfère parler de cette bonne réaction des Verts contre le Burkina Faso, notamment en fin de rencontre où ils sont parvenus à revenir dans le match grâce à un but splendide de Baghdad Bounedjah. «Je pense qu'on a bien commencé la première mi-temps. On a été vaillant, on a bien joué. Le Burkina Faso a ouvert le score contre le cours du jeu, ce qui nous frustre, ça s'est joué sur des détails. Après la pause, on revient bien, mais ils mettent le 2-1, alors qu'ils n'ont rien fait.»

L'ancien joueur de Manchester City ne semble pas du tout affecté par les critiques. Le joueur actuel d'Al-Ahli SC (Div.1 saoudienne) reste optimiste pour la suite du tournoi. Il promet un retour en force dès le prochain match de l'Équipe nationale, prévu ce mardi, face à la Mauritanie à Bouaké (21h00,(heure algérienne)), où la victoire est impérative pour se qualifier. «On le fera tout seul, sans l'aide de personne. Il y a le peuple derrière nous, nos familles aussi, on va le faire pour eux sur le terrain. Au risque de me répéter, on est sur le bon chemin.» Revenant sur ses prestations mitigées en Afrique qui lui ont causé beaucoup de critiques Riyad Mahrez se défend: «Je suis plus surveillé que mes coéquipiers, ils viennent à deux ou trois sur moi, c'est dur de me retrouver. J'essaye de bouger, ça va se décompter, je ne me fais pas de souci, j'ai beaucoup travaillé pour revenir en forme». A-t-il conclu.