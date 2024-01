L'attaquant international algérien de Lille (Ligue 1 française) Adam Ounas, était très déçu et semblait touché par l'élimination précoce de l'Équipe nationale de la coupe d'Afrique des nations (CAN-2023). Dans un message très long et significatif, posté dans ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, il a assuré que la sélection sera prête à relever la tête pour revenir très vite au plus haut niveau. «L'élimination est consommée, maintenant, on va tout faire pour que l'Algérie revienne au plus haut niveau du football», a-t-il notamment déclaré, toujours affecté par cette sortie sans gloire de la dernière CAN 2023, qui se joue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain.

«J'ai fait tout ce que je pouvais...»

Revenant sur ce traumatisme vécu à Bouaké et cette élimination prématurée Ounas a d'emblée regretté le niveau montré et les résultats enregistrés par les Verts devant des adversaires largement à leur portée. Adam affirme que cette désillusion est fatale et brutale pour ses coéquipiers. «Notre niveau était en dessous de ce qu'on aurait dû faire. On n'a pas su montrer tout le travail fait en préparation. On a tout donné ce qu'on a pu et ce n'était pas assez. L'élimination le prouve, ce n'était pas suffisant. Elle est brutale et violente», a-t-il expliqué.

Aligné d'entrée mardi passé par le sélectionneur national, Djamel Belmadi, lors du douloureux revers contre la Mauritanie (1-0), l'ancien joueur de Naples SSC et l'OGC Nice, Adam Ounas (27 ans) n'arrive pas à oublier les actions ratées qui défilent encore devant ses yeux. Ayant certainement pris un coup derrière la tête après cette élimination prématurée des Verts en coupe d'Afrique des nations, l'ex- joueur des Girondins de Bordeaux explique à propos de cette grosse désillusion: «Je n'aime pas m'exprimer, vous le savez. J'ai essayé, j'ai tenté, j'ai fait tout ce que je pouvais pour essayer d'être efficace. Je voulais marquer, je n'arrête pas de me dire j'aurai dû marquer. Je suis désolé», lance-t-il en premier lieu, comme abattu.

«Gagner pour mes enfants»

Souvent blessé avec son club depuis l'entame de la saison, ce qui a influé négativement sur sa forme, Adam Ounas n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, cette saison, avec le OSC, lors de cette première partie de saison. Avec seulement 301 minutes cumulées au total, Adam misait beaucoup sur cette Coupe d'Afrique des nations pour rebondir et donner tout ce qu'il a dans le ventre pour son pays durant cette compétition: « Entre mes blessures, et l'année écoulée, ce n'était pas une envie c'était un besoin. J'avais faim de ballon. J'avais envie de jouer cette CAN pour mes enfants, pour ma famille, pour le peuple algérien et pour moi aussi. Je voulais voir ma famille, mes proches sourire et être fiers comme en 2019», a-t-il souligné. Pour rappel, la sélection algérienne n'a pas été au niveau en échouant à sortir du «Groupe D», lors du premier tour de la CAN. Décevante contre l'Angola (1-1), et pas du tout au rendez-vous face au Burkina Faso (2-2), la sélection nationale est tombée de très haut face à la Mauritanie (1-0), lors d'un troisième match décisif pour passer au second tour. Une élimination qui a donc précipité le départ du sélectionneur national, Djamel Belmadi. Un divorce entre Belmadi et la Fédération algérienne de football (FAF), et une séparation à l'amiable a été annoncée mercredi par le président de la FAF, Walid Sadi, dans un message publié sur son compte X (ex-Twitter). Sous la conduite de Belmadi, l'Algérie a remporté la CAN-2019 en Égypte, et subi deux échecs cuisants de suite en phase finale de la CAN, plus une élimination amère lors du match barrages face au Cameroun qualificatif au Mondial 2022.