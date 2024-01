Le mercato pointe à l’horizon et la JSK reste toujours discrète sur les éventuels pourparlers avec de nouvelles recrues. Pendant ce temps, une question lancinante reste plus que jamais posée pour la direction du club. Tandis qu’une partie des amoureux du club appelle à des recrutements plus percutants avec des joueurs de haute qualité, une autre moins visible car plus silencieuse plaide pour le travail à moyen et à long terme afin de construire un grand club à même de retrouver l’ancienne JSK qui a fait le bonheur de ses supporters. Un travail qui a besoin surtout de temps pour voir les fruits sur les arbres.

En fait, ces derniers jours, la question des recrutements revient au- devant de la scène avec des interrogations sur les intentions de l’équipe dirigée actuellement par Azeddine Aït Djoudi, le nouveau directeur technique qui a pris la place de Brahim Zafour.

L’on évoque déjà de prétendues négociations avec des joueurs évoluant dans le Championnat national. Certaines voix évoquent déjà le latéral du MC Alger qui est sur le départ, Chouaib Debbih qui serait dans le carnet d’Aït Djoudi.

Mais, selon toute vraisemblance, ce dernier ne semble point être très emballé par les couleurs du club kabyle. Jusqu’à hier, la direction du club reste silencieuse sur la question mais l’on est habitué à des sorties inattendues avec des annonces toutes aussi similaires.

Cependant, ce ne sont pas tous les supporters qui souhaiteraient que leur club se focalise sur les recrutements. Bien au contraire, pour construire une grande équipe, estiment une partie d’entre eux, seul le travail de longue haleine, paye. L’on se remémore bien le mythique Jumbo-Jet qui a dominé de long en large les compétitions nationales. L’équipe avait en effet mis des années à se construire avec en plus une stabilité qui a duré plusieurs décennies. Chose pour laquelle, cette catégorie de supporters, très nombreux mais silencieux, pense que l’argent destiné au recrutement en milieu de saison devrait servir à construire un grand club sur deux ou trois années de travail.

Au chapitre du présent, notons que les Canaris qui commencent vraiment à développer un jeu homogène préparent déjà la prochaine confrontation à l’extérieur de leurs bases face à la JS Saoura. Almeida travaille sur son compartiment offensif afin de le rendre plus performant et cela semble donner de bons résultats.

L’explication avec les Bécharis ne sera pas facile mais les Canaris restent très motivés pour ramener un bon résultat qui leur permet de rester collés au premier peloton de la course. De leur côté, les supporters restent divisés sur la question des recrutements et croisent les doigts quant aux décisions qui seront prises par la direction qui devra trancher entre le travail à long terme pour construire une grande équipe ou recourir aux solutions « fast-food » en allant vers des recrutements pour une moitié de la saison.