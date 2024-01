Il était dans le coma depuis 10 jours. Mais il nous attendait. Nous voici devant lui. Il nous entendait même s'il donnait l'impression d'être déjà ailleurs. À peine l'avions- nous quittés qu'il s'est éteint comme il avait vécu: droit sans un mot. Sans une plainte. Tous ses amis de la mythique USB étaient là, venus d'autres contrées pour le voir. À leur tête Amrane Bachir, un ex-milieu de terrain aussi fin que clairvoyant, le meilleur ami de Kamel, son frère de coeur. Ami d'un autre Kamel, Lemoui de son nom. Il y avait aussi Ali Houhou, sans doute le meilleur avant-centre avec Madjouri que l'USB ait connu. Il y avait aussi le plus populaire des Biskris: Kanou Salah, l'homme au sourire éternel. Kamel Saouli était un grand banquier qui a bourlingué dans le monde entier, pour revenir à Biskra et réchauffer de son rire et de son coeur, de son sens de l'amitié tous ceux qu'il aimait. Il est mort d'avoir trop aimé la cigarette, la tueuse qui adore prendre ceux qui la consomment. Kamel est mort mais son souvenir et son exemple resteront. Celui d'un homme de devoir, un homme intègre fidèle à sa famille, fidèle en amitié, fidèle à sa ville et à son pays. Kamel riait tout le temps. Entendez-vous son rire? Oui, désormais il rira dans nos coeurs, lui le grand coeur. Adieu le brave parmi les braves. Paix à ta belle âme.»

H.G