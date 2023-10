Kaylia Nemour participera aux Jeux olympiques de Paris 2024. La gymnaste algérienne s’est qualifiée, lundi dernier, lors des qualifications des Mondiaux à Anvers. La jeune fille de 16 ans a impressionné lors de cette compétition avec 13.266 à la poutre, 12.700 au sol, 13.000 au saut, 14.733 sur les barres et une note générale de 53.699. Des performances qui lui permet de se classer 13e. Un très beau succès pour l’athlète qui avait connu des mois difficiles, coincée entre son club d’Indre-et-Loire et la Fédération française de gymnastique. La fédération lui a longtemps refusé de concourir sous les couleurs de l’Algérie, Kaylia disposant de la double nationalité. Il aura fallu l’intervention de la ministre des Sports pour qu’à la mi-mai le Fédération française de gymnastique cède à la demande du club d’Avoine-Beaumont et de la famille de Kaylia Nemour. Cette athlète qui a fait le choix du cœur est une grande chance de médaille pour l’Algérie lors des prochains JO. Bravo championne !