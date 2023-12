L'ancien sélectionneur des Aigles de Carthage de la Tunisie, Mondher Kebaier, a dans des déclarations accordées à la presse tunisienne, donné ses favoris pour la prochaine édition de la coupe d'Afrique des nations, prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Incité à se prononcer à propos des équipes les plus redoutables et les plus pressenties pour le sacre final, le technicien tunisien a confié: «Les sélections nord-africaines auront leur mot à dire lors de la prochaine CAN, notamment après le brillant parcours du Maroc durant la précédente Coupe du monde. C'est une équipe bien préparée sur tous les plans. C'est l'un des grands favoris pour remporter la CAN.» A-t-il dit dans une déclaration accordée à la Radio Al Shams. Concernant les chances de la sélection algérienne, Mondher Kebaier, estime que le potentiel des Verts sera important dans cette coupe d'Afrique des nations. Il n'hésite pas à prévoir une belle CAN des Algériens, au même titre que les Égyptiens, les Sénégalais et les Ivoiriens: «Je pense que ce sera de même pour les autres équipes; l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. Ils vont se battre pour remporter le titre africain. La Côte d'Ivoire est le pays hôte, il a de grands atouts. Ça fait des années que l'équipe prépare ce tournoi. Il y a également le Sénégal, le tenant du titre», a conclu le coach tunisien.