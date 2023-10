Performance historique pour le karaté algérien lors des Jeux Mondiaux 2023 des Arts Martiaux (U21), qui se sont déroulés en Arabie saoudite les 20 et 21 octobre. La karatéka Khadidja Ghellam a décroché la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 21 ans (messieurs et dames), spécialité kumité. Lors de la finale, Khadidja Ghellam a affronté la Grecque Konstantina Chrysopoulou. Le combat a été intense, avec un début difficile pour la jeune algérienne qui s'est rapidement retrouvée menée 5-1. Cependant, elle a montré une détermination exceptionnelle en se ressaisissant pour réduire l'écart à 5-3. Malheureusement, la Grecque, qui l'avait déjà battue 3-1 lors de la phase de qualification, a su maintenir son avantage en fin de combat pour l'emporter sur le score de 8-3. Malgré cette défaite en finale, la médaille d'argent de Khadidja Ghellam est une réalisation exceptionnelle pour le karaté algérien. Il s'agit de la deuxième médaille d'argent remportée par l'Algérie dans ce tournoi, après celle de Sylia Ouikène la veille, dans la catégorie des moins de 50 kilos, où elle a été battue par la Colombienne Sofia Cardenas Balcazar. Cependant, la grande performance de ces Jeux Mondiaux 2023 des Arts Martiaux (U21) est venue de Louiza Abourriche, qui a décroché la médaille d'or dans la catégorie des moins de 55 kilos. Elle a remporté la finale contre la Kazakh Bella Samaseva, marquant ainsi un moment historique pour le karaté algérien. Les organisateurs ont annoncé que 96 athlètes, hommes et femmes, représentant 42 pays, ont participé aux épreuves de karaté, inscrites au programme de ces Jeux Mondiaux. En plus du karaté, 14 autres sports de combat étaient au programme de cette compétition internationale, rassemblant un total de 1500 athlètes de 120 pays différents. Parmi ces disciplines figuraient l'Aïkido, le Kendo, la lutte, la boxe, l'escrime, le judo, le jiu jitsu, la boxe thaï, le sambo, le sumo, le taekwondo et le wushu. L'Algérie peut être fière de la performance de ses karatékas aux Jeux Mondiaux 2023 des Arts Martiaux (U21), démontrant ainsi son excellence dans le domaine des arts martiaux à l'échelle internationale.