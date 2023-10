Des matchs de ce samedi, le champion d'Algérie, le CR Belouizdad recevra l'USM Khenchela qui a bien débuté la saison, dans un match qui promet. D'une part, le CRB qui se trouve dans le ventre mou du classement, veut bien enregistrer sa deuxième victoire pour améliorer son classement, en attendant de disputer ses deux matchs en retard. D'autre part, l'USM Khenchela, elle veut, justement, rester sur cette dynamique des victoires, puisqu'elle a déjà gagné deux rencontres, en attendant de jouer son match retard. En cas de victoire, aujourd'hui, l'équipe se retrouverait leader de la Ligue 1. C'est dire que les gars de Khenchela sont donc doublement motivés: gagner le champion en titre et passer en tête du tableau. Et là, il faut bien rappeler que le coach du Chabab avait bien évoqué les erreurs de ses joueurs en ce début du championnat en faisant remarquer qu'ils encaissent beaucoup de buts, mais qu'ils ne marquent pas, non plus. Et c'est ce qu'il a promis de régler. Les gars du Chabab se doivent donc de bien négocier ce match pour remonter au classement et mettre en confiance ses fidèles supporters. L'enjeu de ce match à savoir que chaque équipe voudrait améliorer son classement vaut bien le déplacement au stade du 20-Août pour voir l'évolution des deux bonnes équipes, en ce début de saison. À El Bayadh, le MCEB local, doit saisir l'occasion de recevoir le leader actuel du championnat professionnel algérien, à savoir l'ASO Chlef, pour réconforter ses fans. Mais, attention, cette coriace formation de Chlef joue très bien au football et sait bien négocier ses matchs hors de ses bases. Surtout que la pression sera sur les épaules des joueurs d'El Bayadh devant leurs propres supporters. Ecore faut-il bien noter cette déclaration de Nessakh qui annonce que «maintenant il faut maintenir cette dynamique. Ce sera un match très difficile, estime-t-il, avant d'ajouter qu'il faudrait être prudent, car on ne doit pas revenir de notre déplacement les mains vides d'autant que nous avons vraiment les moyens pour ce faire». Les gars d'El Bayadh sont donc bien avertis. Enfin, le match opposant les deux mal classés, à savoir l'ES Ben Aknoun et l'US Souf est à suivre pour voir les deux nouveaux venus parmi l'élite, dans ce premier test à ce niveau-là. Il est logique que les faveurs des pronostics vont vers Ben Aknoun devant ses propres supporters dans ce premier match en Ligue 1, mais, il ne faut pas oublier que du côté de Souf on pense bien pouvoir créer la première surprise en ce début de saison avant de jouer la première rencontre à domicile où aucun droit à l'erreur ne sera permis, pour garder la confiance. Les deux équipes savent que le perdant de ce match restera dans cette zone rouge qui n'est vraiment pas conseillée, quand bien même on ne serait qu'au début du championnat. Il faut tenter de la quitter pour négocier les prochains matchs avec un peu plus de confiance. À noter enfin qu'avec le déroulement de ses quatre matchs, ce samedi, la 4e journée serait close et chaque staff technique doit noter les erreurs et carence de son équipe pour tenter de les corriger, sachant que chaque point perdu, aujourd'hui, pourrait valoir son pesant d'or au décompte final, bien qu'on soit encore loin de celui-ci...

Programme

15h45:

CR Belouizdad - USM Khenchela

ES Ben Aknoun - US Souf

MC El Bayadh - ASO Chlef

19h00:

JS Kabylie - USM Alger