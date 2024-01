C’est une véritable bombe qui vient d’être lâchée de l’autre côté de la Manche ! L’entraîneur allemand Jürgen Klopp a annoncé son départ du banc de Liverpool à la fin de la saison 2023-2024, soit sa neuvième à la tête des Reds. Le coach de 56 ans va donc tourner une page importante de l’histoire d’Anfield, lui qui était arrivé en 2015 en provenance du Borussia Dortmund. Très vite à la tête des Reds, il devient la véritable coqueluche des pensionnaires d’Anfield, qu’il emmène d’abord en finale de la Ligue Europa dès sa première saison avant de lui faire passer un cap au fil des années. Le natif de Stuttgart remet le nom du Liverpool FC, non seulement parmi les grands d’Angleterre, mais aussi d’Europe. Mais au milieu de sa neuvième saison (2023-2024), le coach de 56 ans a fait une annonce retentissante quant à son avenir. «Je vais quitter le club à la fin de la saison », a-t-il déclaré dans un entretien accordé au média officiel du club et posté sur les réseaux sociaux. « Je peux comprendre que ce sera un choc pour les gens quand ils vont l’entendre, mais je peux au moins essayer de l’expliquer. J’aime absolument tout dans ce club, dans cette ville, dans ses supporters. J’aime l’équipe, le staff, tout. Mais je prends quand même cette décision, dont je suis convaincu.» Une véritable bombe pour les supporters liverpuldiens, alors qu’il avait signé un nouveau bail jusqu’en 2026, il y a moins de deux ans, preuve de la belle histoire d’amour entre Klopp et Liverpool. Le technicien outre-Rhin explique, néanmoins ses raisons sur la fin d’aventure à venir avec les Reds.