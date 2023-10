L'Algérie abritera tous les matchs, «officiels et non officiels», de la sélection palestinienne de football, a annoncé la Fédération algérienne (FAF) dimanche dans un communiqué. «La FAF, en exécution des directives des hautes autorités du pays et suite à la demande formulée par le président de la Fédération palestinienne de football, Jibril Rajoub, a décidé d'accueillir en Algérie tous les matchs officiels et non officiels rentrant dans le cadre de la préparation de la sélection palestinienne de football aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et de la coupe d'Asie des nations 2027 et de prendre en charge tous les frais liés à ces évènements», a précisé l'instance fédérale sur son site officiel. Aux éliminatoires du Mondial 2026, la Palestine évolue dans le groupe I en compagnie de l'Australie et du Liban. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le 3e tour. Aux qualifications de la coupe d'Asie des nations 2027, qui débuteront en janvier 2024, la Palestine a hérité du groupe C en compagnie des Emirats arabes unis, de l'Iran, et de Hong Kong. «Dans ce cadre, le président de la FAF Walid Sadi, annonce que notre pays va accueillir le match officiel Palestine-Australie, prévu le mardi 21 novembre 2023, qui s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026», conclut le communiqué.