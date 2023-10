L'Algérie exprime son plein soutien à la candidature du Royaume d'Arabie saoudite pour l'organisation de la Coupe du monde de football en 2034. Dans un communiqué officiel émis par le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, l'Algérie affirme sa ferme conviction que l'Arabie saoudite dispose de tous les atouts nécessaires pour orchestrer cet évènement mondial de manière brillante. «Suite à l'annonce par le Royaume d'Arabie saoudite, pays frère, de sa candidature officielle pour l'organisation de la Coupe du monde de football 2034, et au vu des relations de fraternité privilégiées unissant les deux pays frères, l'Algérie exprime son plein soutien à cette candidature et sa ferme conviction que le Royaume dispose de tous les facteurs de succès pour l'organisation de cet évènement mondial important avec brio et mérite», lit-on dans le communiqué. À ce propos, l'Algérie «exprime son plein soutien au Royaume en vue de contribuer à la réussite de cette démarche et lui permettre de représenter avec fierté toute la Nation arabo-musulmane», ajoute la même source. L'Arabie saoudite est devenue un favori incontesté dans la course pour l'organisation de la Coupe du monde en 2034. Le pays a démontré son engagement à devenir un acteur majeur dans le monde du football, en accueillant des stars du ballon rond et en investissant massivement dans le sport. Le royaume envisage de mettre en avant un tournoi de classe mondiale, tout en s'inspirant de la transformation sociale et économique en cours dans le pays, ainsi que de la passion profondément enracinée pour le football parmi ses citoyens. La Fédération saoudienne de football a exprimé sa détermination à faire de l'Arabie saoudite une plaque tournante du football international. Une ambition qui se reflète également dans sa volonté de candidater aussi pour la Coupe du monde féminine en 2035. Monika Staab, la directrice technique du football féminin du pays, a suggéré cette idée, affirmant que la Coupe du Monde féminine dans les Royaume saoudien pourrait être une réalité en 2035. En parallèle, l'Arabie saoudite a considérablement augmenté ses dépenses dans le sport depuis 2021, atteignant un montant de 6,3 milliards de dollars. Des joueurs renommés tels que Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Karim Benzema et N'Golo Kanté ont rejoint des clubs saoudiens, renforçant ainsi la présence internationale du pays. La création de SRJ Sports Investments vise à stimuler la croissance du secteur sportif en Arabie saoudite et dans la région, en investissant dans la propriété intellectuelle d'évènements sportifs, les droits commerciaux de compétitions de premier plan et l'accueil de grands évènements mondiaux. Cette initiative s'inscrit dans la Vision 2030 du prince héritier Mohammed ben Salmane, qui a fait du sport et du divertissement l'une des priorités pour renforcer la position de l'Arabie saoudite en tant que destination mondiale majeure dans ces domaines.

Le pays du Moyen-Orient est déterminé à accueillir la Coupe du monde de football en 2034 avec succès, et l'appui de l'Algérie à cette candidature renforce encore davantage cette vision ambitieuse. Au-delà du football, l'Arabie saoudite a également financé le circuit de golf LIV Golf et accueilli un Grand Prix de Formule 1.

L'ATP et la WTA, pour le tennis, ont aussi été approchés par les Saoudiens.