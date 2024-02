Cinq athlètes de l'Équipe nationale algérienne de para-judo (visuels) sont à pied d'oeuvre en Allemagne, pour prendre part au Grand Prix de Heidelberg, une des dernières étapes qualificatives aux Jeux paralympiques de Paris-2024, a-t-on appris, ce mercredi, auprès de la Fédération algérienne handisport (FAH).

Il s'agit de Ishak Korichi et Abdelkader Bouamer (-60kg, J1), Ishak Ouldkouider (-60kg, J2), Nabil Sinacer (-73kg, J1) et Abderrahmane Chetouane (+90kg, J1).

Les cinq para-judokas algériens démarrent la compétition avec des objectifs différents, par rapport à leurs classements de qualification paralympiques dont seul Ouldkouider est dans une bonne position pour la réussir, puisqu'il occupe la 8e place avec 780 points, synonyme de qualification sûre, mais, néanmoins, il doit encore confirmer et engranger d'autres points, lui qui était déjà en 4e position à une période désignée au classement olympique de l'IBSA (international Blind Sports Associations).

Sa catégorie (-60/J2) est dominée par l'Ouzbek Kemran Nurillaev (1er), le Géorgien Nukri Migrijanashvili et Brésilien Da Silva Thiego. D'autres athlètes concourent aussi pour des billets paralympiques, à l'image de l'Ukrainien Davyd Khorava, l'Américain Roland Hawthorne, l'Espagnol Gavilan Lorenzo et l'Ouzbèk Sherzod Namozov, entre autres. Pour sa part, Chetouane dans sa classe et catégorie occupe la 15e position avec un total médiocre de 212 pts, qui l'oblige encore à faire nettement mieux pour espérer arracher un billet à Paris. Les places de qualification aux JP seront chères dans son groupe très solide, composé notamment d'Ilham Zakiyev (Azerbaïdjan), Knegt Daniel (Pays-Bas), Grandy Jason (France), ou de l'intouchable Wilians De Araûjo (Brésil).

En 3e position des para-judokas algériens ayant des chances de qualification, même si elles sont minimes, figure Abdelkader Bouamer qui dans sa catégorie et classe (-60kg/J1), reste sur une médaille d'argent en décembre dernier au Grand Prix de Tokyo, une autre étape qualificative aux JP-2024.

D'ailleurs cette consécration a propulsé l'athlète algérien à la 13e position (306 pts), avant le rendez-vous de Heidelberg où il devra confirmer sa bonne santé, face à des adversaires qu'il avait déjà rencontrés, à l'image de l'Uruguayen Borges Henry qui l'avait battu en finale, et d'autres à l'image de Shukurov Sukhrob, du Portugais Vieira Miguel, du Britannique Harris Darren, de l'Indien Parmar Kapil ou du Thailandais Kngsuk Vitoon.

Concernant les deux derniers Algériens engagés au Grand Prix d'Allemagne, à savoir Ishak Korichi (-60kg/J1) et Nabil Sinacer (-73kg/J1), ils devraient cravacher dur, pour éviter le scénario d'une sortie prématurée de la compétition comme c'était le cas, lors du Grand Prix de Tokyo au Japon. Korichi, 36e au classement actuel avec 6 pts avait été sorti dès le second tour par le Français Almindo Rodrigues, alors que Nabil Sinacer, 37e avec le même nombre de points, s'était fait battre par le Sud-Africain Lamani Ndyebo aux premiers tours.

Les qualifications paralympiques de para-judo ont commencé le 1er septembre 2022 (deux ans avant les Jeux paralympiques de Paris 2024) et dureront jusqu'au 24 juin prochain. Plus de 450 athlètes classés au niveau mondial se battent pour les 148 places paralympiques. Néanmoins, la participation féminine est à la traîne, malgré les progrès réussis dans ce domaine.