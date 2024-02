Comme attendu suite à sa grande désillusion lors de la dernière coupe d'Afrique des nations 2023, disputée du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, la sélection nationale a chuté lourdement au classement FIFA. Les Verts ont en effet, perdu 13 places dans ce dernier classement publié, ce jeudi 15 février 2024, sur le site officiel de l'instance mondiale du football. Après avoir terminé derniers de leur groupe lors de la dernière CAN 2023, les camarades du capitaine d'équipe des Verts Riyad Mahrz, qui ont concédé deux matchs nuls face à l'Angola et le Burkina Faso, puis une défaite contre la Mauritanie, pointent désormais au 43e rang mondial. Leur pire classement de l'EN depuis 2019, l'année de la consécration algérienne en finale de la coupe d'Afrique des nations, remportée donc en Égypte face au Sénégal sur le score d'un but à zéro.

Les Verts quittent

le podium CAF

Avec un total de 1480,24 points, l'Algérie pointe désormais devant le Mali et le Cameroun, et se fait devancer par la Tunisie, la Côte d'Ivoire (vainqueur chez lui de la dernière édition de la CAN remonte à la 39e position FIFA), l'Égypte et le Nigeria qui ont gagné 14 places pour remonter à la 28e place mondiale. Ce qui fait que dans ce classement de la Confédération africaine de football dominé par le Sénégal et le Maroc, les Vers pointent à la 7e place CAF.

Pour rappel, la sélection nationale occupait la 4e place africaine avant cette dernière CAN jouée en Côte d'Ivoire où les poulains de l'ancien sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, n'ont pas pu passer le premier tour des groupes dans une poule composée du Burkina Faso, l'Angola et la Mauritanie.

Dans le Top 5 des nations arabes

Les derniers mauvais résultats des Verts ont été donc fatals dans leur classement au sein des différentes institutions internationales et régionales.

En effet, dans ce classement qui répertorie les meilleures nations arabes, l'Équipe nationale algérienne, est dormais à la 5e place, derrière le Maroc, l'Égypte, le Qatar dernier vainqueur de la coupe d'Asie et la Tunisie. En revanche, en haut du classement mondial, l'Argentine Championne du monde 2022 au Qatar, préserve toujours son avance sur la France (2e) qui creuse l'écart entre son poursuivant immédiat en l'occurrence l'Angleterre (3e).

Quant à la sélection belge, qui enregistre de très bons résultats, ces derniers temps, elle garde son 4e rang, mais elle est désormais acculée par le Brésil (5e).

Enfin, aucun changement pour les autres sélections au Top 10 mondial.