La sélection algérienne de handball messieurs, battue par l’Égypte (29-21) en finale du championnat d’Afrique des nations CHAN 2024, devra passer par un tournoi de qualification olympique en mars pour espérer prendre part aux Jeux olympiques Paris 2024.

Avec six équipes déjà qualifiées aux JO 2024, il reste six places disponibles, qui seront décrochées en mars, lors des trois tournois de qualification olympique qui se dérouleront entre les 14 et 17 mars prochain. Le Sept algérien sous la conduite de Farouk Dehili prendra part au tournoi de qualification olympique «2» composé de l’Allemagne, la Croatie et l’Autriche. Les trois tournois de qualification olympique se dérouleront du 14 au 17mars prochain, les hôtes devant être annoncés dans les prochains jours, a indiqué l’instance internationale. Les deux meilleures équipes de chaque tournoi, qui se joueront selon un format de tournoi à la ronde, scelleront leur billet pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Tournois de qualification olympique hommes – Jeux olympiques de Paris 2024 :

Tournoi 1 : Espagne, Slovénie, Bahreïn, Brésil.

Tournoi 2 : Allemagne, Croatie, Algérie, Autriche.

Tournoi 3 : Norvège, Hongrie, Portugal, Tunisie.