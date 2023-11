Après avoir fini un stage de préparation en Arabie saoudite, jugé positif par le sélectionneur national Salah Bouchekriou, la sélection algérienne de handball connaîtra ses adversaires lors de la 26e édition du championnat d'Afrique des nations messieurs, prévu en Égypte du 19 au 29 janvier 2024, mercredi prochain, soit à l'issue du tirage au sort prévu au Caire, a indiqué jeudi un communiqué de la Confédération africaine (CAHB). Seize sélections devraient participer à ce tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de Paris-2024 et le Championnat du monde 2025.

Il s'agit de l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte (tenant), le Maroc, la Libye, l'Angola, le Cap-Vert, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée, le Nigeria, Kenya, la RD Congo, le Rwanda et la Zambie. Le Sept algérien, avait pour rappel, disputé deux matchs amicaux à Khobar en Arabie saoudite contre la sélection locale. Ces deux joutes amicales se sont terminées sur deux succès des Verts, sur les scores de 25-19 et 27-23.

Dans le cadre toujours de sa préparation à la prochaine CAN, l'Algérie avait aussi subi deux défaites face au Qatar (32-20 et 26-18), lors de son premier stage à Doha effectué le mois de septembre passé.