L'aventure de la sélection algérienne (seniors/mixte) de judo aux Jeux mondiaux 2023 des arts martiaux actuellement en cours en Arabie saoudite s'est finalement arrêtée au stade des demi-finales, après sa défaite (4-2) contre son homologue ouzbèk. Les victoires algériennes ont été remportées par Amina Belkadi et Sonia Asselah, alors que Zina Bouakache, Dris Messaoud, Imad Aghiles Benazzoug et Mohamed El Mahdi Lili ont tous perdu. La sélection nationale s'était qualifiée en demi-finales en battant son homologue française (4-3), alors que celle de l'Ouzbékistan avait dominé celle des Pays-Bas (4-1). Composée de sept judokas (quatre messieurs et trois dames), la sélection algérienne a abordé la compétition par une large victoire (4-0) contre le Maroc. Les sept représentants nationaux dans cette compétition sont: Dris Messaoud (-73 kg), Imad Aghilès Benazoug, (-73 kg), Mustapha Yasser Bouamar (+90 kg) et Mohamed El Mahdi Lili (+90 kg) chez les messieurs, ainsi que Zina Bouakache (-57 kg), Amina Belkadi (-70 kg) et Sonia Aselah (+70 kg) chez les dames. Selon les organisateurs, 85 judokas (43 messieurs et 42 dames), représentant 14 pays des cinq continents, ont participé à cet évènement planétaire.